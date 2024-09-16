Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

П'яні працівники воєнізованої охорони заснули в потязі. Реакція «Укрзалізниці»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
П'яні працівники воєнізованої охорони заснули в потязі. Реакція «Укрзалізниці»
Пасажир потяга викликав поліцію, і в Стрию під час зупинки охоронців зняли з поїзда
фото: Varta1/Telegram

Компанія пообіцяла звільнити співробітників

Пасажир поїзда зняв на відео п’яних та побитих працівників «Відомчої воєнізованої охорони» «Укрзалізниці», що сплять у купе провідника. Кадри поширило медіа «Варта1».

Зазначається, що коли пасажир зайшов у вагон, то побачив п'яних та побитих працівників воєнізованої охорони «Укрзалізниці». Стверджується, що пасажир викликав поліцію, і в Стрию під час зупинки охоронців зняли з потяга.

На інцидент уже відреагувала «Укрзалізниця». Компанія запевнила, що працівників філії «Відомча воєнізована охорона», які допустили «ганебний інцидент» у поїзді №43/44 «Черкаси – Івано-Франківськ», негайно будуть звільнені.  

Нині «Укрзалізниця» проводить службове розслідування цього інциденту, працівників відправлено на освідування.

«Укрзалізниця просить вибачення та наголошує, що така поведінка неприпустима для будь-якого працівника галузі. Усі причетні будуть притягнуті до відповідальності», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з 30 червня 2023 року до пасажирських поїздів повернули супровід воєнізованої охорони. Так, двоє працівників воєнізованої охорони впродовж рейсу мають перебувати в поїзді, патрулювати вагони та здійснювати постійний контроль за порядком.

Теги: Укрзалізниця потяг охорона

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошуково-рятувальна операція після катастрофи
Біля Італії затонула яхта з 22 людьми. Серед зниклих безвісти – відомий мільярдер
19 серпня, 20:37
У вагоні повилітали вікна, деяких пасажирів посікло склом
На Львівщині дерево впало на вагон поїзда, чотирьох пасажирів забрала швидка
18 серпня, 18:15
Всього йдеться про 162 об’єкта укріплень у Сумській області
Влада Сумщини хоче найняти на фортифікації охоронців із балончиками
23 серпня, 08:29
«Укрзалізниці» вдалося значно покращити надходження та налагодити системну роботу навіть в умовах війни
ICC Ukraine оцінив наслідки підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» для економіки
27 серпня, 14:36
На станції «Університет» пасажир потрапив на колії
У Києві пасажир потрапив під потяг метро. Дві станції зачинено
29 серпня, 22:20
Як приватизація «Укрзалізниці» може знизити тарифи на вантажні перевезення
Аграрії закликають реформувати «Укрзалізницю»: це дасть змогу знизити тариф на вантажні перевезення
2 вересня, 12:50
Для запуску першого пробного поїзда було здійснено комплекс підготовчих робіт
Між станціями метро «Либідська» – «Деміївська» пройшов перший пробний поїзд
31 серпня, 00:37
Основні збитки «Укрзалізниці» формують якраз не вантажні перевезення, рентабельність яких у 2023 році становила плюс 27%, а пасажирські, збиток від яких у 2024 році може скласти 20 мільярдів гривень
Керівниця Асоціації видобувників оцінила наслідки підвищення залізничних тарифів
3 вересня, 12:10
Як каже нардепка, «Укрзалізниця» не поспішає виходити в публічну дискусію, у тому числі – оприлюднювати цифри своєї діяльності
Нардеп: «Укрзалізниця» має оприлюднювати фінансові результати і обговорювати тарифоутворення з бізнесом
11 вересня, 12:35

Суспільство

П'яні працівники воєнізованої охорони заснули в потязі. Реакція «Укрзалізниці»
П'яні працівники воєнізованої охорони заснули в потязі. Реакція «Укрзалізниці»
Відключення світла: як діятимуть графіки 16 вересня
Відключення світла: як діятимуть графіки 16 вересня
Масштабні повені у Європі: «Укрзалізниця» повідомила про скасування низки рейсів
Масштабні повені у Європі: «Укрзалізниця» повідомила про скасування низки рейсів
Після поранення понад чотири місяці боровся за життя. Згадаймо Ярослава Антоняка
Після поранення понад чотири місяці боровся за життя. Згадаймо Ярослава Антоняка
Допомагала вчити українську. У США студенти згадують Дарію Базилевич, яку вбила Росія
Допомагала вчити українську. У США студенти згадують Дарію Базилевич, яку вбила Росія
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув
64K
Важлива деталь Курської операції, на яку практично не звернули уваги
59K
У Монголії Путін звертався «за порадою» щодо продовження війни до шаманів – ЗМІ
58K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
22K
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Сьогодні, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua