П'яні працівники воєнізованої охорони заснули в потязі. Реакція «Укрзалізниці»
Компанія пообіцяла звільнити співробітників
Пасажир поїзда зняв на відео п’яних та побитих працівників «Відомчої воєнізованої охорони» «Укрзалізниці», що сплять у купе провідника. Кадри поширило медіа «Варта1».
Зазначається, що коли пасажир зайшов у вагон, то побачив п'яних та побитих працівників воєнізованої охорони «Укрзалізниці». Стверджується, що пасажир викликав поліцію, і в Стрию під час зупинки охоронців зняли з потяга.
На інцидент уже відреагувала «Укрзалізниця». Компанія запевнила, що працівників філії «Відомча воєнізована охорона», які допустили «ганебний інцидент» у поїзді №43/44 «Черкаси – Івано-Франківськ», негайно будуть звільнені.
Нині «Укрзалізниця» проводить службове розслідування цього інциденту, працівників відправлено на освідування.
«Укрзалізниця просить вибачення та наголошує, що така поведінка неприпустима для будь-якого працівника галузі. Усі причетні будуть притягнуті до відповідальності», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що з 30 червня 2023 року до пасажирських поїздів повернули супровід воєнізованої охорони. Так, двоє працівників воєнізованої охорони впродовж рейсу мають перебувати в поїзді, патрулювати вагони та здійснювати постійний контроль за порядком.
Коментарі — 0