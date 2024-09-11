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Нардеп: «Укрзалізниця» має оприлюднювати фінансові результати і обговорювати тарифоутворення з бізнесом

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Нардеп: «Укрзалізниця» має оприлюднювати фінансові результати і обговорювати тарифоутворення з бізнесом
Як каже нардепка, «Укрзалізниця» не поспішає виходити в публічну дискусію, у тому числі – оприлюднювати цифри своєї діяльності
фото з відкритих джерел

Членка транспортного комітету Верховної Ради прокоментувала проєкт підвищення вантажних залізничних тарифів

Будь-які зміни вантажних тарифів «Укрзалізниця» має обговорювати зі стейкхолдерами, тобто з бізнесом, навіть в умовах війни. Натомість компанія лишається закритою не тільки для вантажовласників, але й для влади, і не поспішає оприлюднювати цифри діяльності. Про це сказала перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко, коментуючи проект «Укрзалізниці» щодо уніфікації тарифів на вантажні перевезення.

«Зміни тарифів однозначно обговорювати треба за будь-якого стану, і воєнного в тому числі. В цей час треба обговорювати, навпаки, більше – особливо з бізнесом, тому що саме бізнес платить податки і використовує «Укрзалізницю». Точніше, вантажна частина «Укрзалізниці» прибуткова саме завдяки тому, що бізнес платить ці тарифи і користується послугами «Укрзалізниці». Тому це треба робити», – наголосила Клименко.

Натомість, як каже нардепка, компанія не поспішає виходити в публічну дискусію, у тому числі – оприлюднювати цифри своєї діяльності.

«Укрзалізниця» закрита не тільки для бізнесу і обговорення тарифів, але і в принципі ми їх не часто бачимо на комітеті – тільки коли у нас виникають глобальні питання. Якщо ви подивитеся, то їх цифри теж не сильно публічні, починаючи з 2021 року. Ми зараз обговорюємо на комітеті, на підкомітеті та робочих групах новий закон про «Укрзалізницю», і там ми з ними спілкуємося. Але їм треба виходити більше і до бізнес-асоціацій, і до бізнесу, який користується, їхніх клієнтів, і обговорювати це в публічній площині. Тому що будь-які закриті домовленості викликають підозри», – резюмувала Клименко.

Нагадаємо, днями керівник «Укрзалізниці» Євген Лященко заявив, що компанія закінчила липень-серпень зі збитками 600-700 млн грн і очікує невеликий збиток за підсумками року, тому потребує підвищення тарифів на вантажні перевезення.

Перше півріччя компанія закінчила з прибутком у понад 3 млрд. Натомість у Європейській Бізнес Асоціації заявили, що «Укрзалізниці» варто зосередитись не на підвищенні тарифів, а на зростанні своєї вантажної бази та скороченні витрат (наприклад, операційних), що значно зросли за останній період.

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Теги: тарифи податки Укрзалізниця бізнес перевезення

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