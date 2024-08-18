На Львівщині дерево впало на вагон поїзда, чотирьох пасажирів забрала швидка

Чотирьох пасажирів із різаними травмами забрала швидка

У результаті шторму у Стрийському районі на Львівщині дерево впало на вагон приміського поїзда 6424 Стрий – Івано-Франківськ. На жаль, є травмовані пасажири та залізничники. Про це інформує «Укрзалізниця».

Місцеві пабліки повідомляють, що у вагоні повилітали вікна. Деяких пасажирів посікло склом.

Усі постраждалі оперативно отримали першу допомогу, чотирьох пасажирів із різаними травмами забрала швидка, їхні життя в безпеці.

«Поїзд 6424 вже продовжує рух із затримкою 1 год. 42 хв., а пасажирів пересаджено з ушкодженого вагона до резервного, який залізничники оперативно причепили під час стоянки», – ідеться у повідомленні.

Залізничники також зауважили, що штормове попередження наразі шириться регіонами, та попросили уважно слідкувати за попередженнями синоптиків. «Поїзди «Укрзалізниці» продовжують рух попри негоду», – запевнили у компанії.

Нагадаємо, що через ремонтні роботи на польській залізниці деякі потяги Хелмського напрямку будуть курсувати з обмеженим маршрутом. Це триватиме до 30 вересня.

До слова, з 1 серпня 2024 року продаж квитків на низку міжнародних рейсів здійснюється виключно з верифікацією через «Дія.Підпис».

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» у партнерстві з ЮНІСЕФ запустила в рейс перший дитячий вагон маршрутом Харків–Ясіня у складі поїзда №15/16.