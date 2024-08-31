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Між станціями метро «Либідська» – «Деміївська» пройшов перший пробний поїзд

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Між станціями метро «Либідська» – «Деміївська» пройшов перший пробний поїзд
Для запуску першого пробного поїзда було здійснено комплекс підготовчих робіт
фото: скріншот

У складі потяга також є спеціальний вагон, який перевіряє нове колійне полотно

У ніч з 30 на 31 серпня оновленою ділянкою між станціями метро «Либідська» – «Деміївська» пройшов перший пробний поїзд. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«У складі потяга також спеціальний вагон, який перевіряє нове колійне полотно, зокрема щодо дотримання належної ширини колії, відступів та можливої просадки. Перевіряє та тестує пробний поїзд і безпекові системи руху на різних швидкостях», – зазначив Кличко.

Мер додав, що для запуску першого пробного поїзда було здійснено комплекс підготовчих робіт зі сполученням конструкцій тунелю з новою частиною тунелю та ділянок, які посилили.

«Зокрема, проклали всі необхідні кабельні мережі електропостачання, сигналізації та зв’язку. Здійснили монтаж та підключення контактної рейки, через яку йде живлення для руху поїздів. Монтаж та налаштування систем безпеки руху поїздів», – зазначив Віталій Кличко.

Надалі в нічний час ретельно перевірятимуть інженерні та безпекові системи перед повноцінним відновленням руху поїздів з пасажирами. 

«Роботи тривають в цілодобовому режимі, щоб найближчими тижнями відновити рух поїздів», – додав міський голова Києва.

Нагадаємо, ремонтні роботи в тунелі на Оболонсько-Теремківській гілці метрополітену в Києві повністю завершаться до 10 вересня. Зокрема, рух поїздів між станціями буде відновлено до 15 вересня.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що на перегоні між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» триває завершальний етап відновлювальних робіт.

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Теги: Віталій Кличко метро потяг

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