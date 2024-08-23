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Влада Сумщини хоче найняти на фортифікації охоронців із балончиками

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Влада Сумщини хоче найняти на фортифікації охоронців із балончиками
Всього йдеться про 162 об’єкта укріплень у Сумській області
фото: Міноборони

Ціна питання – чверть мільярда гривень

Державна установа «Інфраструктура Сумщини» (засновником є місцева облдержадміністрація) 21 серпня оголосила тендер на послуги з охорони фортифікаційних споруд на території області. Очікувана вартість склала 224,56 млн грн, повідомляє «Главком» із посиланням на систему ProZorro.

Замовник має намір найняти охоронну фірму для пильнування за фортифікаційними спорудами у п’яти районах Сумщини: Роменський, Охтирський, Конотопський, Шосткинський і Сумський. Всього йдеться про 162 об’єкта.

Влада Сумщини хоче найняти на фортифікації охоронців із балончиками фото 1
дані: ProZorro

Згідно з тендерною документацією, потенційний переможець повинен забезпечити своїх працівників форменим одягом, переносними радіостанціями, спеціальними засобами індивідуального захисту та самооборони (бронежилети, гумові кийки, газові балончики з аерозолями сльозоточивої та дратівливої дії).

Влада Сумщини хоче найняти на фортифікації охоронців із балончиками фото 2
дані: ProZorro

Також охоронна фірма здійснюватиме візуальне спостереження місць, де розміщені фортифікації, і у разі виявлення правопорушень і злочинів, повинна оперативно сигналізувати правоохоронців. За кожною фортифікацією компанія-переможець закріпить двох охоронців, котрі цілодобово там перебуватимуть.

Охорона фортифікаційних споруд Сумщини розрахована до кінця січня 2025 року. Безпосереднє визначення переможця (тендер розбито на п’ять лотів) очікується 30 серпня.

Як повідомляв «Главком», з травня 2024 року Національне антикорупційне бюро веде досудове розслідування щодо можливої розтрати державних коштів (фігурує цифра 480 млн грн), виділених на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд та оборонних рубежів на території Сумської області. За версією слідства, службові особи Північного управління замовника робіт Міністерства оборони ввійшли у змову з підрядними організаціями (ТОВ «Топаз», ТОВ «Сумибудінвест» ЛТД, ТОВ «Будмонтажсервіс 1»). Зокрема, у лютому-березні 2024 року з вказаними підприємствами було укладено низку договорів щодо будівництва 21 військової інженерно-технічної і фортифікаційної споруди та 16 оборонних рубежів на Сумщині.

Нагадаємо, що з листопада 2023 року поліція розслідує злочинну змову посадовців Сумської ОДА із представниками фірм-підрядників на будівництві взводних опорних пунктів. Схема привласнення бюджетних коштів примітивна: встановлюються несертифіковані бетонні бункери власного виробництва із використанням краденого та необлікованого піску з кар’єрів, розташованих на території Сумського району (села Токарі та Верхнє Піщане).

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Теги: військові гроші тендер війна Сумщина охорона бюджет

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