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ICC Ukraine оцінив наслідки підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» для економіки

Дарія Демяник
glavcom.ua
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ICC Ukraine оцінив наслідки підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» для економіки
«Укрзалізниці» вдалося значно покращити надходження та налагодити системну роботу навіть в умовах війни
фото: uz.gov.ua

Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» вдарить по економіці та змусить підприємства згортатися – ICC Ukraine

Підвищення тарифів «Укрзалізниці» на вантажні перевезення змусить підприємства згортати діяльність, що неминуче відобразиться на стані української економіки. Тому перед прийняттям такого рішення потрібно прагматично зважити всі можливі наслідки. Про це заявив президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов.

«Логістика – це кровоносна система будь-якої економіки. «Укрзалізниці» вдалося значно покращити надходження та налагодити системну роботу навіть в умовах війни, про що свідчать показники першого півріччя. Втім, у таких же складних умовах працюють й інші галузі України, які забезпечують обсяги перевезень, такі як аграрна, хімічна та металургійна промисловість. У цих умовах, якщо знову говорити про перспективу прямого чи непрямого підвищення тарифів, то це буде вкрай важко для цих галузей. Особливо враховуючи, що за окремими номенклатурами «Укрзалізниця» виступає монополістом у перевезеннях», – зауважив Щелкунов.

Він наголосив, що підхід має бути чітким і прагматичним: одна галузь не може покращувати свої фінансові показники за рахунок зниження їх в інших.

«Відтак, слід чітко прораховувати кожне рішення, яке може призвести до негативних наслідків, та розглядати все з макроекономічної точки зору. На світових ринках для багатьох пунктів української експортної продукції складаються не надто сприятливі умови. Додаткові логістичні витрати можуть призвести до того, що наші підприємства стануть неконкурентоспроможними, що змусить їх згортати виробництво. Ми всі розуміємо, які це матиме наслідки для економіки України у цей важкий час. Тому перед прийняттям будь-якого системного рішення, яке впливатиме на економіку, потрібно сім разів прорахувати та відміряти, і лише потім ухвалювати його», – резюмував Щелкунов.

Нагадаємо: керівник УЗ Євген Лященко заявив, компанія планує чергове підвищення тарифів, хоча наразі компанія фіксує прибуток у розмірі 3,1 млрд грн. У свою чергу президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що УЗ значно збільшила обсяги перевезень, і може знизити тариф – щоб залучити ще більше клієнтів, та активізувати розвиток економіки.

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Теги: Укрзалізниця промисловість перевезення Україна

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