У Києві пасажир потрапив під потяг метро. Дві станції зачинено

Рух поїздів «червоною» лінією метро здійснюється між станціями «Академмістечко» – «Вокзальна», «Хрещатик» – «Лісова»

Увечері, 29 серпня, дві станції столичного метрополітену зачинені на вхід для пасажирів у зв’язку з тим, що на станції «Університет» пасажир потрапив під потяг. Про це повідомила пресслужба КМДА.

«На станції «Університет» пасажир потрапив на колії. На місці події працюють відповідні служби. Правоохоронні органи зʼясовують обставини», – йдеться в повідомленні.

Рух поїздів «червоною» лінією метро здійснюється між станціями «Академмістечко» – «Вокзальна», «Хрещатик» – «Лісова».

Станції «Театральна» та «Університет» тимчасово зачинені для входу пасажирів.

Нагадаємо, у Києві пропонують встановити захисні екрани в метрополітені на станціях «Золоті Ворота» та «Університет». Відповідна петиція з’явилась на сайті міської ради ради на тлі декількох інцидентів на станціях «Золоті Ворота» та «Університет», коли пасажири потрапили під потяг.

Як повідомлялося, 28 червня на станції метро «Золоті Ворота» жінку затисло під першим вагоном потяга. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували її тіло з-під вагона.

У той же день на станції столичного метро «Золоті ворота» пасажир потрапив під потяг. Аналогічний інцидент з іще одним чоловіком стався і на станції «Університет».