Біля Італії затонула яхта з 22 людьми. Серед зниклих безвісти – відомий мільярдер

15 людям вдалося врятуватися перед тим, як судно затонуло, серед них дитина

Біля італійського міста Палермо затонула 56-метрова яхта, на якій перебували 22 людини. Унаслідок цього одна людина загинула, шістьох людей вважають зниклими безвісти, серед них – британський мільярдер Майк Лінч. Про це повідомляє ВВС та Reuters.

Яхта затонула, ймовірно, через сильний шторм. Італійська берегова охорона повідомила, що на борту вітрильника Bayesian перебували 22 людини, зокрема, громадяни США, Канади, Шрі-Ланки, Нової Зеландії, Ірландії та Великої Британії. 15 людям вдалося врятуватися перед тим, як судно затонуло, серед них дитина.

Місцеві рибалки повідомили, що близько 04:15 побачили факел у морі, проте вирішили перечекати через шторм. Уже пізніше у морі вони побачили речі та залишки від яхти.

фото: Reuters

Як пише Reuters, імена загиблих і зниклих безвісти не були оприлюднені, але людина, знайома з ходом рятувальної операції, підтвердила, що мільярдера Майка Лінча шукають. Це також підтвердили джерела ВВС.

Серед зниклих безвісти — технологічний магнат Майк Лінч, який і володіє судном фото з відкритих джерел

59-річний Майк Лінч є одним із найвідоміших британських технологічних підприємців. На основі свого новаторського дослідження в Кембриджському університеті він створив найбільшу в країні програмну фірму Autonomy і став відомим як британський Білл Гейтс. У 2006 році він був нагороджений Орденом Британської імперії за заслуги у сфері підприємництва, а у 2011 році був призначений членом науково-технічної ради при тодішньому премʼєр-міністрі Девіді Кемероні. У 2008 році його обрали членом Королівської інженерної академії, а у 2014 році – членом Королівського товариства. Лінч також фігурував у справі про шахрайство, яка стосувалася купівлі Autonomy компанією Hewlett-Packard за $11,1 мільярда, однак у червні цього року з нього зняли всі звинувачення.

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