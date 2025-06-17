РФ масовано атакувала Київщину ракетами та БпЛА: є руйнування

У Київській області є руйнування та постраждала

Також через російську атаку постраждала жінка

У ніч на 17 червня ворог масовано атакував Київщину БпЛА та ракетами. Під ударами були мирні населені пункти області. про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал Київської ОВА.

За інформацією Київської ОВА, у Вишгородському районі поранено жінку 1970 року народження. У неї різана рана правого плеча.

Крім того, пошкоджено приватний будинок – вибито вікна.

У Броварському районі внаслідок російської атаки загорівся дах приватного будинку. Також фіксується пожежа господарчої будівлі на території підприємства.

Раніше ми писали, що у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

За його словами, інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

Варто нагадати, що внаслідок атаки на Харків увечері 7 червня зазнали поранень понад 40 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Президент назвав обстріл росіян терористичним та вкотре закликав примусити Москву до миру.

«Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус Росії до миру», – заявив він.

До слова, внаслідок російського удару по будинку у Луцьку під завалами загинула молода пара. Микола та Іванна жили на восьмому поверсі будинку, де був приліт. Вони не виходили на зв'язок, була думка, що станеться диво, але, на жаль, вони загинули від атаки окупаційної російської армії.