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В Одесі через російський обстріл загинула 60-річна жінка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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В Одесі через російський обстріл загинула 60-річна жінка
фото: Telegram/Олег Кіпер

Унаслідок ворожої атаки, зокрема, постраждали вагітна жінка та 17-річна дівчина

Під завалами рятувальники знайшли тіло загиблої 60-річної жінки. Тривають пошуки ще однієї жінки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Одеської ОВА Олега Кіпера.

Унаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

В Одесі через російський обстріл загинула 60-річна жінка фото 1
Руйнування в місті після атаки РФ
Руйнування в місті після атаки РФ
фото: Telegram/Олег Кіпер

«Росіяни зруйнували житлові будинки в історичному середмісті Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки, на місці працюють всі уповноважені служби. Правоохоронці документують черговий злочин російських терористів проти цивільного населення Одещини», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська атакували Одесу. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки. Окупанти пошкодили житлові будинки, будівлю інклюзивного центру, автомобілі.

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Руйнування в Одесі після ворожої атаки
фото: Telegram/Олег Кіпер

Як відомо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. На цей час відомо про 14 загиблих та 60 поранених. Понад 40 людей доставили в медзаклади міста.

Відомо, що у Шевченківському районі Києва горів будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

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Теги: Одеса обстріл

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