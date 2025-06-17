Окупанти атакували Одесу: зʼявилися фото руйнувань

Унаслідок ударів ворога постраждали 13 людей

Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки по Одесі. На цей час відомо про 13 постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Окупанти пошкодили житлові будинки, будівлю інклюзивного центру, автомобілі. Унаслідок атаки виникли пожежі.

Ворог пошкодив житлові будинки, будівлю інклюзивного центру, автомобілі фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Представники ДСНС шукають під завалами людей. На місцях працюють психологи, які надають людям допомогу.

Як відомо, сьогодні зранку російські терористи масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Як повідомляв глава ОВА Олег Кіпер, попри активну роботу бійців ППО, у місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

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Рятувальники ліквідовують наслідки атаки фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. Кличко повідомив, що у столиці 55 постраждалих у столиці. Найбільше – в Соломʼянському районі.

Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.



Людей шукають під завалами. Київ 17 червня 2025 року 😭 pic.twitter.com/q9MdLjEZN1

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025





Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.