Масована атака на Київ: як проходить пошуково-рятувальна операція (фото)

Пошкодження та руйнування різного ступеню зафіксовано у п'яти районах столиці

У Києві триває ліквідація наслідків масованої атаки російських терористів. У місті зафіксовані численні руйнування житлових будинків, пошкодження цивільної інфраструктури, виникли пожежі у різних районах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Зокрема, у Солом’янському районі внаслідок влучання ракети у дев'ятиповерхівку повністю зруйнований один під’їзд. Існує загроза обвалу конструкцій. З-під завалів надзвичайники деблокували жінку.

Рятувальники допомагають людям вибиратися зі зруйнованих будинків фото: ДСНС Києва/ Facebook

Знищені вісім авто, ще чотири горіли у дворі. Також горіли п’ятиповерхівка та СТО.

У Святошинському районі горіли багатоповерхівка та одна з будівель міста.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа, пошкоджено будівлю, у дитячому закладі вибито вікна. Частково зруйновані верхні поверхи житлового будинкe/

Екстрені служби продовжують рятувати людей на місцях влучань фото: ДСНС Києва/ Facebook

У Дніпровському та Оболонському районах зафіксовані пошкодження будинків і авто.

«Усі екстрені служби міста працюють на місцях: рятують людей, гасять пожежі, розбирають завали, надають допомогу постраждалим. Зокрема, злучені 296 рятувальників, 75 одиниць техніки ДСНС, 3 кінологічні розрахунки та два гелікоптери ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по багатоповерхівці у Києві фото: ДСНС України, Facebook

Пошуково-оятувальні роботи тривають фото: ДСНС Києва/Facebook

У місцях влучань тривають пожежі фото: ДСНС Києва/ Facebook

Рятувальники працюють на місці влучання фото: ДСНС Києва/ Facebook

Дим ускладнює роботу рятувальних служб фото: ДСНС Києва/ Facebook

Рятувальники допомагають вибратися з квартир жителям Києва, які виявилися заблокованими через вибухи у власних оселях фото: ДСНС Києва/ Facebook

Медики надають першу допомогу на місці фото: ДСНС Києва/ Facebook

Пожежа після влучання фото: ДСНС Києва/ Facebook

Будинок, пошкоджений внаслідок атаки російських окупантів фото: ДСНС Києва/ Facebook

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

Путін спеціально масовано атакував Україну, щоб показати лідерів G7 слабкими, - міністр закордонних справ України Сибігаhttps://t.co/cLhv7cmdyO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

Мер Києва продемонстрував металеві кульки, схожі на невеликі м'ячі, якими була начинена ворожа ракета. Їх зібрали на місці удару правоохоронці та рятувальники.

На столичних Нивках зараз екстрені служби знаходять ось такі частини касетних боєприпасів, - мер Кличко



Чергове свідчення геноциду, який чинить росія проти українців.#RussiaIsANaziState pic.twitter.com/s64SE9kgPy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

До слова, під час атаки один з «Шахедів» влучив у 12-поверх будинку у Шевченківському районі поряд зі станцією швидкої допомоги.