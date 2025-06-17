Масована атака на Київ: як проходить пошуково-рятувальна операція (фото)
Пошкодження та руйнування різного ступеню зафіксовано у п'яти районах столиці
У Києві триває ліквідація наслідків масованої атаки російських терористів. У місті зафіксовані численні руйнування житлових будинків, пошкодження цивільної інфраструктури, виникли пожежі у різних районах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.
Зокрема, у Солом’янському районі внаслідок влучання ракети у дев'ятиповерхівку повністю зруйнований один під’їзд. Існує загроза обвалу конструкцій. З-під завалів надзвичайники деблокували жінку.
Знищені вісім авто, ще чотири горіли у дворі. Також горіли п’ятиповерхівка та СТО.
У Святошинському районі горіли багатоповерхівка та одна з будівель міста.
У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа, пошкоджено будівлю, у дитячому закладі вибито вікна. Частково зруйновані верхні поверхи житлового будинкe/
У Дніпровському та Оболонському районах зафіксовані пошкодження будинків і авто.
«Усі екстрені служби міста працюють на місцях: рятують людей, гасять пожежі, розбирають завали, надають допомогу постраждалим. Зокрема, злучені 296 рятувальників, 75 одиниць техніки ДСНС, 3 кінологічні розрахунки та два гелікоптери ДСНС», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.
Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.
До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.
Мер Києва продемонстрував металеві кульки, схожі на невеликі м'ячі, якими була начинена ворожа ракета. Їх зібрали на місці удару правоохоронці та рятувальники.
До слова, під час атаки один з «Шахедів» влучив у 12-поверх будинку у Шевченківському районі поряд зі станцією швидкої допомоги.
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