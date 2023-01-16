Масштабна ДТП у Польщі: зіштовхнулись 40 автомобілів (фото)

Довжина колони, яка утворилася з авто сягала 600 метрів

У ДТП постраждали восьмеро людей

Сьогодні у Польщі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю 40 автомобілів. Про це повідомляє RMF24.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аварія сталася у Свентокшиському воєводстві на дорозі S74 біля Кельце близько 6:30 ранку. За останньою інформацією від рятувальників, постраждали 40 автомобілів. З них серйозно пошкоджені – 24.

Довжина колони, яка утворилася з авто сягала 600 метрів. Після зіткнення перших двох авто інші водії через погану видимість та ожеледь не встигали зорієнтуватися й загальмувати.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У ДТП постраждали восьмеро людей. Двох госпіталізували, але загрози їхньому життю немає.

6 фото На весь екран











Нагадаємо, у грудню у Китаї сталася найбільша ДТП 2022 року. В аварію на автомагістралі потрапило понад 200 автомобілів.