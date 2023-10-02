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Податківець Ільяшенко окрім умовного строку заплатить 50 млн грн на армію дронів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Податківець Ільяшенко окрім умовного строку заплатить 50 млн грн на армію дронів
За вироком суду, він отримав 5 років умовно без конфіскації майна
фото з відкритих джерел

Загалом фігуранти справи вже принесли близько 1 млрд грн на потреби ЗСУ

Вищий антикорупційний суд України затвердив угоду між прокурором та колишнім заступником начальника податкової Києва Миколою Ільяшенком. Йдеться про справу невдалого підкупу НАБУ та САП, повідомляє Центр протидії корупції.

Повідомляється, що обвинувачений визнав себе винним у шахрайстві та співучасті надання хабаря. За вироком суду, він отримав 5 років умовно без конфіскації майна. Викривачу Євгену Шевченку виплатять 13 млн 299 тисяч грн.

«Окрім умовного строку, Ільяшенко заплатить 50 млн грн на армію дронів. За словами обвинуваченого, для того, щоб сплатити ці кошти, він взяв кредит у банку, а далі буде продавати нерухомість, щоб погасити борг. Суд скасував арешт із 1/2 будинку під Києвом, 1/2 квартири в столиці, земельних ділянок та нежитлових приміщень», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Ільяшенко надасть викривальні показання у іншій справі, в якій він є потерпілим і де шахраї виманили у нього 1,5 млн доларів за закриття справи про хабар. Також Ільяшенко нібито сприяв боротьбі з російською агресією.

У поточному році на угоду пішли адвокат Андрій Кіча та ексміністр Микола Злочевський – загалом вони разом с Ільяшенко сплатили 680 млн грн на дрони для військових, а Злочевський також додатково надав благодійної допомоги для армії на 160 млн грн.

Нагадаємо, у червні 2020 року НАБУ і САП зірвали спробу передати керівництву антикорупційних органів рекордні 5 млн доларів за закриття справи, пов’язаної із видачею кредитів "Реал-банку" олігарха Курченка. Ще 1 млн доларів мав піти посереднику-податківцю Ільяшенку, при цьому посередниками також були адвокат Кіча та екскерівниця одного з департаментів ДФС Мазурова. Передачу коштів організував ексміністр екології часів Януковича Микола Злочевський.

19 квітня Вищий антикорупційний суд з ініціативи НАБУ та САП дозволив зняти арешт із цих коштів, 5,95 млн дол. США (понад 170 млн грн за курсом НБУ) вже перераховано на потреби обороноздатності держави.

В результаті всі обвинувачені отримали обвинувальні вироки і судимості – при цьому справа принесла близько 1 млрд грн на потреби військових.

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Теги: безпілотник Антикорупційний суд Микола Злочевський прокурор хабар

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