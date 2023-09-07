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Запуск ворожих «Шахедів». Повітряні сили попередили про загрозу нічної атаки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Запуск ворожих «Шахедів». Повітряні сили попередили про загрозу нічної атаки
Окупанти запустили декілька груп «Шахедів»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Російські окупанти сьогодні, 7 вересня, увечері вкотре запустили дрони-камікадзе «Шахед» по Україні. Про загрозу повідомили Повітряні сили.

За даними військових, ворог запустив кілька груп «Шахедів» з Чауди (Крим) та ще кілька груп – з Приморсько-Ахтарська (Кубань, Росія)

У Повітряних силах уточнюють, що зміну обстановки, напрямок руху повідомлятимуть додатково.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою дронів та ракет. У ніч на 7 вересня російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з північного, південно-східного та південного напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), мис Чауда (тимчасово окупований Крим). 

Нагадаємо, триває 561-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Ворог завдав чотири ракетних, 62 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. 

Теги: війна безпілотник

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