Запуск ворожих «Шахедів». Повітряні сили попередили про загрозу нічної атаки
Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги
Російські окупанти сьогодні, 7 вересня, увечері вкотре запустили дрони-камікадзе «Шахед» по Україні. Про загрозу повідомили Повітряні сили.
За даними військових, ворог запустив кілька груп «Шахедів» з Чауди (Крим) та ще кілька груп – з Приморсько-Ахтарська (Кубань, Росія)
У Повітряних силах уточнюють, що зміну обстановки, напрямок руху повідомлятимуть додатково.
Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою дронів та ракет. У ніч на 7 вересня російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з північного, південно-східного та південного напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), мис Чауда (тимчасово окупований Крим).
Нагадаємо, триває 561-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Ворог завдав чотири ракетних, 62 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
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