Влада повідомила про наслідки атаки на Вінниччину «Шахедами»

РФ атакувала Вінниччину двома десятками дронів

У ніч на 30 вересня на Вінниччині Силами протиповітряної оборони знищено 20 ударних дронів. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

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Через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа.

«Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню оперативно проведено підготовчі заходи для евакуації. Але з локалізацією пожежі потреби в евакуації населення нема», – зазначив Борзов.

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Інформації про постраждалих не надходило.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 вересня окупанти завдали ударів з повітря по Вінницькій області. Є влучання в об'єкт інфраструктури.

Вранці стало відомо, що вночі РФ атакувала Україну дронами-камікадзе типу «Шахед». Окупанти випустили по Україні не менше 20 безпілотників.

Ворог випускав ударні безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря і з мису Чауда в Криму. Безпілотники були спрямовані на південь Одещини і знову були спрямовані за непростими маршрутами. У тому числі, маневруючи, намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України.

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Сили оборони повідомили, що на півдні країни було знищено 30 безпілотників.

Унаслідок нічних обстрілів території України затримується низка поїздів.