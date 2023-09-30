Влада повідомила про наслідки атаки на Вінниччину «Шахедами»
РФ атакувала Вінниччину двома десятками дронів
У ніч на 30 вересня на Вінниччині Силами протиповітряної оборони знищено 20 ударних дронів. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
Через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа.
«Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню оперативно проведено підготовчі заходи для евакуації. Але з локалізацією пожежі потреби в евакуації населення нема», – зазначив Борзов.
Інформації про постраждалих не надходило.
Як повідомлялося, у ніч проти 30 вересня окупанти завдали ударів з повітря по Вінницькій області. Є влучання в об'єкт інфраструктури.
Вранці стало відомо, що вночі РФ атакувала Україну дронами-камікадзе типу «Шахед». Окупанти випустили по Україні не менше 20 безпілотників.
Ворог випускав ударні безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря і з мису Чауда в Криму. Безпілотники були спрямовані на південь Одещини і знову були спрямовані за непростими маршрутами. У тому числі, маневруючи, намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України.
Сили оборони повідомили, що на півдні країни було знищено 30 безпілотників.
Унаслідок нічних обстрілів території України затримується низка поїздів.
Коментарі — 0