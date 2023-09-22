У РФ заявили про атаку безпілотника на курортне місто
Жителі Туапсе прокинулися від звуків вибухів
На світанку 22 вересня на підльоті до курортного міста Туапсе в Краснодарському краї РФ нібито було збито безпілотник. Про це повідомляється в Telegram-каналі адміністрації Туапсинського району.
«За інформацією адміністрації Туапсинського району, 22.09.2023р. о 04 годині 30 хвилин і о 04 годині 35 хвилин у Туапсі було здійснено два пуски системою ППО у бік моря. За попередніми даними, метою був безпілотний літальний апарат – знищений», – йдеться в повідомленні.
Стверджується, що пошкоджень об'єктів інфраструктури та постраждалих немає.
«На березі пошкоджень та порушень об'єктів інфраструктури, будівель та споруд немає. Постраждалих немає. Скарг від населення не надходило», – повідомили у районній адміністрації.
Як повідомлялося, увечері 21 вересня у російському місті Тула прогриміли вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що після цього у частині міста нібито зникло світло.
Нагадаємо, у кінці лютого 2023 року стався вибух на російській нафтобазі в Туапсе Краснодарського краю.
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