Центр Ростова в руїнах: фото та відео наслідків «бавовни»
Після вибуху над Ростовом помічено ще два безпілотники
У результаті нібито збиття безпілотника у російському Ростові значні руйнування. Про наслідки збиття дрона повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
«Уточнена інформація про наслідки в центрі Ростова: пошкоджено фасади та вибито вікна трьох будівель, пошкодження отримали кілька автомобілів. Звернувся за медичною допомогою лише один чоловік, з різаними ранами ніг, від госпіталізації він відмовився», – розповів губернатор.
У російських соцмережах оприлюднили фото та відео наслідків бавовни у Ростові-на-Дону.
Між тим над Ростовом помічено ще два безпілотники, повідомляють російські телеграм-канали.
Біля штабу Південного військового округу прозвучала команда «Все в укриття». Рашисти тікають у сховища.
Нагадаємо, у ніч на 7 вересня в російському місті Ростов-на-Дону в районі штабу Південного військового округу стався вибух, після якого почалася пожежа.
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