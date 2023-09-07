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Центр Ростова в руїнах: фото та відео наслідків «бавовни»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Центр Ростова в руїнах: фото та відео наслідків «бавовни»
У Ростові вибито вікна трьох будівель, пошкодження отримали кілька авто
фото із соцмережі

Після вибуху над Ростовом помічено ще два безпілотники

У результаті нібито збиття безпілотника у російському Ростові значні руйнування. Про наслідки збиття дрона повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

«Уточнена інформація про наслідки в центрі Ростова: пошкоджено фасади та вибито вікна трьох будівель, пошкодження отримали кілька автомобілів. Звернувся за медичною допомогою лише один чоловік, з різаними ранами ніг, від госпіталізації він відмовився», – розповів губернатор.

У російських соцмережах оприлюднили фото та відео наслідків бавовни у Ростові-на-Дону.

4 фото
На весь екран

Між тим над Ростовом помічено ще два безпілотники, повідомляють російські телеграм-канали.

Біля штабу Південного військового округу прозвучала команда «Все в укриття». Рашисти тікають у сховища.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня в російському місті Ростов-на-Дону в районі штабу Південного військового округу стався вибух, після якого почалася пожежа. 

Теги: війна безпілотник пожежа вибух росія

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