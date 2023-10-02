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Нічний терор: Росія атакувала Україну дронами й керованими авіабомбами

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічний терор: Росія атакувала Україну дронами й керованими авіабомбами
Уночі знищено чотири ворожих дрони-камікадзе
фото з відкритих джерел

На Дніпропетровщині та Херсонщині є влучання

Ніч на понеділок, 2 жовтня, була неспокійною: Росія атакувала Україну дронами-камікадзе та керованими авіабомбами. Сили оборони збили чотири безпілотники, але є і влучання. Про це повідомила очільниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Ворог застосовував і дронові атаки, і використовував тактичну авіацію. Вночі ворог застосував 18 КАБів (керованих авіабомб – ред.). Це знову спрямування на цивільну інфраструктуру, на житлові райони. Пошкоджено і лікарню, і об’єкти кричної інфраструктури», – розповіла Гуменюк.

Дронова атака була не дуже масована, ймовірно, була спрямована на розвідування систем протиповітряної оборони.

«Випускали (дрони – ред.)з південно-східного напрямку, з Азовського узбережжя. Спрямували їх не зовсім звичним маршрутом. В основному через Херсонщину, але очевидне було спрямування на Криворіжжя. Там три дрони знищені, і один знищений на Херсонщині, але є і влучання в одне з промислових підприємств. Вдарили дрони і на Херсонщині. Знов пошкоджено суто цивільну інфраструктуру − заводи сільськогосподарського підприємства», – повідомила Гуменюк.  

Нагадаємо, 2 жовтня на світанку в Україні близько 40 хвилин тривала повітряна тривога. Вона була пов'язана з ракетною небезпекою та загрозою застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів.

Після першої години ночі на Херсонщині та Дніпропетровщині були зафіксовані ворожі ударні безпілотники. Телеграм-канали повідомляли, що в цих областях гриміли вибухи.

 

Теги: окупанти війна Кривий Ріг Херсонщина безпілотник

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