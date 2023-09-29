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Печерський суд постановив: Кирило Тимошенко – не корупціонер

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Печерський суд постановив: Кирило Тимошенко – не корупціонер
Суд закрив адміністративну справу, пов’язану з корупцією, проти ексзаступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка
фото з сайту президента

Ексзаступник голови Офісу президента переміг у суді Національне агентство з питань запобігання корупції

Печерський районний суд Києва закрив адміністративну справу, пов’язану з корупцією, проти ексзаступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запідозрило Тимошенка у вчиненні дій в умовах конфлікту інтересів та отриманні подарунків з порушенням закону. Зокрема, топпосадовцю Банкової закидали одержання двох подарунків у вигляді прокату автівки Porsche Taycan, 2021 року випуску від неблизької особи (сума подарунку – 122 тис. грн) і тимчасового проживання у готелі Emili Resort (45,4 тис. грн).

Також НАЗК вважало, що колишній високопосадовець, використавши свій вплив, доручив співробітнику департаменту з питань регіональної політики Офісу президента виконати делікатне прохання – отримати візи, які виготовлені на ім’я Кирила Тимошенка та його сина.

Відповідно, за цими фактами заступник голови НАЗК Артем Ситник склав адмінпротокол, який було скеровано до суду. У суді прокурор наполягав: колишнього заступника керівника Офісу президента варто оштрафувати на 6,8 тис. грн.

Водночас суд з’ясував цікаві деталі, які у підсумку зіграли на руку самому Кирилу Тимошенку. Отже, сам факт прокату елітної «тачки» Porsche було підтверджено у суді. Машина закріплена за столичним ТОВ «Новем Логістик», яке контролюється бізнесменом Веміром Давітяном. У червні 2022 року дружина Тимошенка Альона уклала договір із вказаною фірмою на прокат автомобіля. Термін дії – до 31 жовтня 2022 року. Обумовлену суму 122 тис. грн за користування Porsche дружина експосадовця повністю оплатила. Про це свідчать копії документів, надані суду.

Кирило Тимошенко безоплатно використовував в особистих цілях легковий автомобіль Porsche Taycan вартістю $100 тис., записаний на фірму київського бізнесмена
Кирило Тимошенко безоплатно використовував в особистих цілях легковий автомобіль Porsche Taycan вартістю $100 тис., записаний на фірму київського бізнесмена
фото: «Українська правда»

Що стосується проживання у готелі Emili Resort, то суд наголосив: Тимошенко та його члени сім’ї самостійно оплатили послуги у повній ринковій вартості. Як зазначається, сім’я Тимошенка знімала готельні номери протягом 17-18 серпня 2022 року, 21-25 вересня 2022 року і 21-23 жовтня 2022 року.

Крім цього, суд залишився на боці ексзаступника керівника Офісу президента, аналізуючи закордонне відрядження його підлеглого. Суд переконаний: Кирило Тимошенко не впливав на ухвалення рішення про відрядження керівника управління з питань взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування департаменту з питань регіональної політики Офісу президента Олексія Бондарева. Останній три дні перебував у Варшаві з метою підготовки офіційних заходів за участі глави держави. Феміда вважає, що Тимошенко лише виконав організаційно-розпорядчі функції, оформивши звернення до Державної прикордонної служби з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон підлеглого Бондарева.

Окремо у суді ексзаступник керівника Офісу додав, що попросив Бондарева у вільний від роботи час отримати у візовому центрі Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії візи для нього та його сина, які було виготовлено. Отримавши згоду підлеглого, Тимошенко оформив нотаріально посвідчені довіреності та передав їх йому.

З огляду на відсутність у діях Кирила Тимошенка складу адміністративного правопорушення, суду довелося закрити провадження.

Нагадаємо, що у команді Зеленського Кирило Тимошенко відповідав за напрямок регіональної політики (зв’язок із головами облдержадміністрацій та керівниками міст і громад) та курував проєкт «Велике будівництво» з 2020 року. Восени 2022 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу («Зловживання владою або службовим становищем») і ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу («Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом»). Правоохоронці зацікавилися фірмою «Будінвест Інжиніринг», яка прописана у рідному для Тимошенка місті Дніпро. За даними слідства, протягом пів року великої війни компанія «Будінвест Інжиніринг» отримала 1,3 млрд грн на ремонт доріг Дніпропетровщини. Згодом ці кошти було виведено на пов`язані підприємства з ознаками фіктивності.

«У цій справі близько десяти фігурантів, яким поки що не оголошено підозри. Напередодні Нового року обшуки відбулися у бенефіціарів дніпровської компанії, а також у Кирила Тимошенка. Однак цьому факту не надавалося гласності», – розповів «Главкому» активіст із Дніпра, який попросив не називати його прізвища.

На початку грудня 2022 року внаслідок переформатування уряду, і перерозподілу повноважень між міністерствами мегаповноваження отримав віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Фактично з цього моменту й почалося витіснення Тимошенка з «Великого будівництва», яке завершилося його відставкою «за власним бажанням».

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Теги: Кирило Тимошенко Офіс президента суд автомобіль готель гроші НАЗК

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