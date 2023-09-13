На Сумщині знищено три ворожі «шахеди»

Росія вночі атакувала Україну безпілотниками

У ніч на 13 вересня ворог спрямував на Сумщину ударні дрони-камікадзе. Усі три ворожді цілі було збито. Про це повідомляє прессолужба Сумської обласної військової адміністрації

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«Вночі у небі Сумщини знищено три ворожих БпЛА «Шахед». Дякуємо захисникам неба!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, також минулої ночі ворог також атакував дронами Одещину, є влучання та постраждалі. За даними Сил оборони Півдня, 32 БпЛА типу Shahed-131/136 збито силами протиповітряної оборони. Відомо про шістьох постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога. Повітряна тривога на Одещині тривала з 00:28 до 5:02. Під найбільшою загрозою ворожих ударів перебували Ізмаїльський та Білгород-Дністровський райони.

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Триває 567-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнень.