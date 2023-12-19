Чиновниця одягла на офіційний захід спортивний костюм? Питання дрескоду посварило мережу

Що є більшою «ганьбою»: одягти щось не те чи критика за зовнішній вигляд?

15 грудня в офлайн-форматі відбулася зустріч із керівниками Державної податкової служби України, на яку директорка Департаменту трансфертного ціноутворення (ДТЦ) Катерина Риженкова з’явилася в костюмі, який був схожий на спортивний, та кросівках.

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На цей факт звернула увагу ексзаступниця та ексрадниця міністра фінансів, голова ради директорів Аудиторської фірми «Аксьонова та партнери» и Geneva Group International та дружина нинішнього посла України у ФРН Олена Макеєва. Фактично вона висміяла зовнішній вигляд Катерини Риженкової. За що сама й наразилася на порцію критики.

До Макеєвої приєдналися ті користувачі соцмереж, які побачили в спортивному стилі чиновниці з Податкової асоціації із «бандитським приводом» та «рекетом». Така частина аудиторії підтримала думку про те, що представники державних органів мають дотримуватись певного дрес-коду та відповідної лексики.

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У той самий час деякі коментатори вважають, що головне значення має не одяг, а сам факт зустрічі і та мета, яку ставили її організатори. Думку, що одяг може додати професіоналізму та відповідність жінки чиїмось уявленням назвали «ганьбою».

Варто додати, що на зустрічі були присутні керівники Державної податкової служби, відповідальні за адміністрування контрольованих іноземних компаній, та до 150 учасників офлайн. Захід тривав чотири години,

Окрім Катерини Риженкової, участь у зустрічі брав Олександр Гюржи, начальник управління контролю міжнародної діяльності Департаменту трансфертного ціноутворення; Інна Косяченко, начальниця відділу КІК (Контрольовані іноземні компанії) управління контролю міжнародної діяльності ДПС та Віта Форсюк, радниця голови Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

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