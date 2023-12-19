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Чиновниця одягла на офіційний захід спортивний костюм? Питання дрескоду посварило мережу

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чиновниця одягла на офіційний захід спортивний костюм? Питання дрескоду посварило мережу
Більшість коментаторів вважають, що представники держорганів мають дотримуватись дрес-коду
фото: id-legalgroup.com

Що є більшою «ганьбою»: одягти щось не те чи критика за зовнішній вигляд?

15 грудня в офлайн-форматі відбулася зустріч із керівниками Державної податкової служби України, на яку директорка Департаменту трансфертного ціноутворення (ДТЦ) Катерина Риженкова з’явилася в костюмі, який був схожий на спортивний, та кросівках.

Чиновниця одягла на офіційний захід спортивний костюм? Питання дрескоду посварило мережу фото 1

На цей факт звернула увагу ексзаступниця та ексрадниця міністра фінансів, голова ради директорів Аудиторської фірми «Аксьонова та партнери» и Geneva Group International та дружина нинішнього посла України у ФРН Олена Макеєва. Фактично вона висміяла зовнішній вигляд Катерини Риженкової. За що сама й наразилася на порцію критики.

Чиновниця одягла на офіційний захід спортивний костюм? Питання дрескоду посварило мережу фото 2

До Макеєвої приєдналися ті користувачі соцмереж, які побачили в спортивному стилі чиновниці з Податкової асоціації із «бандитським приводом» та «рекетом». Така частина аудиторії підтримала думку про те, що представники державних органів мають дотримуватись певного дрес-коду та відповідної лексики.

Чиновниця одягла на офіційний захід спортивний костюм? Питання дрескоду посварило мережу фото 3
Чиновниця одягла на офіційний захід спортивний костюм? Питання дрескоду посварило мережу фото 4

У той самий час деякі коментатори вважають, що головне значення має не одяг, а сам факт зустрічі і та мета, яку ставили її організатори. Думку, що одяг може додати професіоналізму та відповідність жінки чиїмось уявленням назвали «ганьбою».

Чиновниця одягла на офіційний захід спортивний костюм? Питання дрескоду посварило мережу фото 5
Чиновниця одягла на офіційний захід спортивний костюм? Питання дрескоду посварило мережу фото 6
Чиновниця одягла на офіційний захід спортивний костюм? Питання дрескоду посварило мережу фото 7

Варто додати, що на зустрічі були присутні керівники Державної податкової служби, відповідальні за адміністрування контрольованих іноземних компаній, та до 150 учасників офлайн. Захід тривав чотири години,

Окрім Катерини Риженкової, участь у зустрічі брав Олександр Гюржи, начальник управління контролю міжнародної діяльності Департаменту трансфертного ціноутворення; Інна Косяченко, начальниця відділу КІК (Контрольовані іноземні компанії) управління контролю міжнародної діяльності ДПС та Віта Форсюк, радниця голови Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

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На весь екран

Нагадаємо, Державна податкова служба оштрафувала компанію-власника сайту обміну та перегляду порнографічних відеороликів Pornhub. Нардеп, голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що компанія, яка оперує сайтом Pornhub, ухиляється від реєстрації, у звʼязку з чим до неї був застосований штраф у розмірі $5543 та відповідне податкове повідомлення-рішення (ППР), спрямоване до компанії та Агентства доходу Канади.

Теги: соцмережі Державна податкова служба

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