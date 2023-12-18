Податкова оштрафувала Pornhub

Компанію, яка управляє порносайтом, Державна податкова служба оштрафувала на $5543

Державна податкова служба оштрафувала компанію-власника сайту обміну та перегляду порнографічних відеороликів Pornhub. Про це повідомив народний депутат, голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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«Компанія, яка оперує сайтом Pornhub, ухиляється від реєстрації, у звʼязку з чим до неї був застосований штраф у розмірі $5543 та відповідне податкове повідомлення-рішення (ППР), спрямоване до компанії та Агентства доходу Канади», – заявив Гетманцев.

Як зазначив Гетманцев, усі гроші з так званого «податку на Google» йдуть на фінансування нашої армії.

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«Податок на Google» – це ПДВ у розмірі 20%, який мають сплачувати великі транснаціональні корпорації, не зареєстровані в Україні, з доходів від продажу електронних послуг: книг, фільмів, ігор, хмарних сховищ, програмного забезпечення, реклами тощо.

«Україна за рейтингом PornHub на 14-му місці серед інших країн за переглядами споживачів електронних послуг цього сайту», – зазначив Гетманцев.

Натомість голова профільного комітету нагадав, що сервіс Onlyfans сплатив до державного бюджету України з початку 2023 року понад $944 тис.

«На жаль, не всі платники, що оперують сервісами для дорослих, однаково відповідально ставляться до оподаткування», – додав нардеп.

Нагадаємо, держбюджет України у третьому кварталі отримав 2,1 млрд грн завдяки так званому «податку на Google». За звітний період подано 96 декларацій і задекларовано €26,6 млн та $29,9 млн, або 2,092 млрд грн. Найбільші суми до бюджету України сплатили Google, Apple, Sony, Ebay, Amazon, Meta Platforms і Netflix.

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До слова, минулого тижня Pornhub опублікував підсумки 2023 року. Вони свідчать про те, що серед усіх країн, користувачі яких дивилися подібний контент, Україна опинилася на 14-му місці, піднявшись на одну сходинку порівняно з результатом минулого року. Щодо часу проведеного за переглядом таких відео, то Україна опинилася на 10-му місці. Середній показник перебування українців на ресурсі склав трохи понад 10 хвилин.

Натомість минулого року Україна опинилася на восьмому місці серед країн, користувачі яких найдовше проводять часу на PornHub.