Податкова оштрафувала Pornhub
Компанію, яка управляє порносайтом, Державна податкова служба оштрафувала на $5543
Державна податкова служба оштрафувала компанію-власника сайту обміну та перегляду порнографічних відеороликів Pornhub. Про це повідомив народний депутат, голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
«Компанія, яка оперує сайтом Pornhub, ухиляється від реєстрації, у звʼязку з чим до неї був застосований штраф у розмірі $5543 та відповідне податкове повідомлення-рішення (ППР), спрямоване до компанії та Агентства доходу Канади», – заявив Гетманцев.
Як зазначив Гетманцев, усі гроші з так званого «податку на Google» йдуть на фінансування нашої армії.
«Україна за рейтингом PornHub на 14-му місці серед інших країн за переглядами споживачів електронних послуг цього сайту», – зазначив Гетманцев.
Натомість голова профільного комітету нагадав, що сервіс Onlyfans сплатив до державного бюджету України з початку 2023 року понад $944 тис.
«На жаль, не всі платники, що оперують сервісами для дорослих, однаково відповідально ставляться до оподаткування», – додав нардеп.
Нагадаємо, держбюджет України у третьому кварталі отримав 2,1 млрд грн завдяки так званому «податку на Google». За звітний період подано 96 декларацій і задекларовано €26,6 млн та $29,9 млн, або 2,092 млрд грн. Найбільші суми до бюджету України сплатили Google, Apple, Sony, Ebay, Amazon, Meta Platforms і Netflix.
До слова, минулого тижня Pornhub опублікував підсумки 2023 року. Вони свідчать про те, що серед усіх країн, користувачі яких дивилися подібний контент, Україна опинилася на 14-му місці, піднявшись на одну сходинку порівняно з результатом минулого року. Щодо часу проведеного за переглядом таких відео, то Україна опинилася на 10-му місці. Середній показник перебування українців на ресурсі склав трохи понад 10 хвилин.
Натомість минулого року Україна опинилася на восьмому місці серед країн, користувачі яких найдовше проводять часу на PornHub.
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