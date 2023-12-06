Гетманцев розповів подробиці майбутніх податкових змін

За словами Гетманцева, перезавантаження Державної податкової служби відбувається вже зараз

Україна працюватиме над приведенням свого податкового законодавства у відповідність до законодавства ЄС

Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю виданню "Delo" розповів про майбутні податкові зміни.

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Очільник профільного комітету Верховної Ради заявив, що широко анонсована Офісом Президента так звана реформа «10-10-10» навряд чи буде реалізована. Натомість Україна системно приводитиме своє податкове законодавство у повну відповідність до законодавства Європейського Союзу, що стосується всіх основних податків.

«Наприклад, напевне, відмовимося від блокування податкових накладних. Але запровадимо європейські механізми контролю, які будуть не менш жорсткими і точно не дозволять зловживання з ПДВ. І так щодо інших податків», − зазначив нардеп.

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За його словами, наразі вже відбувається перезавантаження Державної податкової служби.

«Подивіться – скільки поважних, маститих податківців залишилися без роботи і надалі будуть звільнені. Система очищується чи не щодня. Я задоволений тим, що відбувається в податковій», – підкреслив Гетманцев.

Також голова парламентського комітету запевнив, що законопроєкт щодо перезавантаження Державної податкової служби буде розглянутий і ухвалений в парламенті.

Нагадаємо, у 2022 році збитки економіки України від тривог складали 7 млрд грн на день. Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ввжаєа, що цьогоріч сума може становити 9 млрд грн.