В Єревані активісти жорстко покарали скандальну російську блогерку (відео)

Вірмени змусили росіянку вибачитися за хамську поведінку

У Єревані місцеві активісти напали на скандальну російську блогерку Юлію Фінесс (справжнє імя Юлія Максимовська). Активісти поголили блогерці голову за негативні висловлювання про вірмен.

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Відео із покаранням виклали у соцмережі члени руху «Хайрактак».

Росіянці зголили волосся, облили марганцівкою і змусили битися головою об стіну. «Як ми й говорили, будь-яка мерзота, яка осквернила нашу землю, буде покарана», – заявили активісти.

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За словами активістів, зробили вони це за те, що Фінесс зневажливо розмовляла з таксистом, ходила в туалет прямо на вулиці в центрі Єревана і викладала відео з хамською поведінкою в аптеці. Фінесс у результаті довелося вибачитися.

Юлія Фінесс стала відомою скандальними постами в особистому телеграм-каналі, де вона розповідає про наркозалежність і показово конфліктує з людьми. Фінесс марно намагалася пройти курс лікування у реабілітаційному центрі.