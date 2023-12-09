В Єревані активісти жорстко покарали скандальну російську блогерку (відео)
Вірмени змусили росіянку вибачитися за хамську поведінку
У Єревані місцеві активісти напали на скандальну російську блогерку Юлію Фінесс (справжнє імя Юлія Максимовська). Активісти поголили блогерці голову за негативні висловлювання про вірмен.
Відео із покаранням виклали у соцмережі члени руху «Хайрактак».
Росіянці зголили волосся, облили марганцівкою і змусили битися головою об стіну. «Як ми й говорили, будь-яка мерзота, яка осквернила нашу землю, буде покарана», – заявили активісти.
За словами активістів, зробили вони це за те, що Фінесс зневажливо розмовляла з таксистом, ходила в туалет прямо на вулиці в центрі Єревана і викладала відео з хамською поведінкою в аптеці. Фінесс у результаті довелося вибачитися.
Юлія Фінесс стала відомою скандальними постами в особистому телеграм-каналі, де вона розповідає про наркозалежність і показово конфліктує з людьми. Фінесс марно намагалася пройти курс лікування у реабілітаційному центрі.
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