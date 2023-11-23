Ні дистанції, ні спецвалізи: соцмережі виявили двійника Путіна в Мінську

«Навіть Пєсков визнає у Путіна наявність двійника»

Російський диктатор Володимир Путін прибув до Мінська, щоб взяти участь у саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Однак користувачів соцмережі Х (колишній Twitter) підозрюють, що прибув двійник президента РФ.

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Користувачі вважають, що до Мінська прибув головний двійник Путіна, якого прозвали «Васіліч». На цю думку їх наштовхнуло те, що російський президент виглядає досить жвавим, не дотримується дистанції та тисне всім руки.

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«Путін (один із них) прибув на засідання ради ОДКБ до Мінська. До речі, навіть Пєсков визнає у Путіна наявність двійника» – йдеться в одному з повідомлень.

Крім цього, зустрічати Путіна до аеропорту не прибув президент Білорусі Олександр Лукашенко. Також поруч не було охоронця зі спецвалізою, який постійно супроводжує російського лідера на важливих заходах.

«Васіліч до Мінська прилетів. Щоб оригінал летів сам особисто на уклін до Лукашенка? Ні покриття над трапом, без супроводжуючого з валізою, сам особисто з усіма ручкається і відстані не дотримується, Лука його навіть не зустрічає біля трапа!) І вони хочуть всім впарити що це реально Путін?» – пишуть у мережі.

Російські ЗМІ пишуть, що на сесію Ради ОДКБ також збираються президенти Казахстану – Касим-Жомарт Токаєв, Киргизії – Садір Жапаров, Таджикистану – Емомалі Рахмон. Прийматиме гостей президент головуючої у 2023 році в ОДКБ Білорусі Олександр Лукашенко.

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До слова, президента Росії Володимира Путіна у закордонних поїздках супроводжує охоронець, який у туалетах збирає його сечу та фекалії у валізу та вивозить назад до РФ. Кремлівський пул показав чергове відео, яке знову не обійшлося без людини зі знаменитим чемоданом.