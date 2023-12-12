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Гендиректор «Київстар» зробив тривожну заяву щодо відновлення роботи сервісів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Гендиректор «Київстар» зробив тривожну заяву щодо відновлення роботи сервісів
фото з відкритих джерел

«Київстар» надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися послугами оператора

Терміни відновлення послуг у «Київстар» після великого збою залишаються невизначеними. Наразі ведеться робота, скільки часу це може зайняти. Про це генеральний директор компанії Олександр Комаров сказав у своєму відеозверненні.

«Війна з Росією має багато вимірів, і один з них у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці «Київстар» став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послути звʼязку та доступу в Інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити звʼязок», – розповів Комаров.

За словами гендиректора, для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій втручання у діяльність мережі «Київстар» залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб.

«Київстар обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися послугами оператора. Приносимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння та підтримку», – додав Комаров.

Як відомо, причиною масштабного збою в роботі мобільного оператора «Київстар» у вівторок, 12 грудня, стала атака хакерів на ядро мережі. Про це повідомло видання DEV, посилаючись на джерела в компанії.

Користувачі не можуть здійснити дзвінки, надіслати повідомлення й перевірити стан рахунків. Офіційний сайт також не працює. Відсутній мобільний зв'язок та інтернет. Також неможливо увійти у мобільний застосунок «Київстар».

Компанія заявила в мережі Facebook, що «в мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази».

«Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. На час усунення технічних складнощів, рекомендуємо абонентам користуватись можливостями послуги «національний роумінг». Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, бізнес попередив, які наслідки може мати відсутність доступу до зв’язку та інтернету. Можливі збої в роботі охоронної сигналізації, також через збій можуть не працювати банкомати та термінали, які користуються послугами зв’язку «Київстару». Крім того, можуть не надходити повідомлення.

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Теги: соцмережі бізнес інтернет Facebook робота послуги Київстар Олександр Комаров застосунок війна

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