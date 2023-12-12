Коли «Київстар» відновить роботу? Названо терміни

Зараз тривають ремонтні роботи

Міністерство Інфраструктури сподівається на відновлення зв'язку від мобільного оператора «Київстар» протягом чотирьох-п'яти годин. Про це сказав віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков на зустрічі команди очолюваного ним Мінінфраструктури з медіа у Києві, передає Liga.net.

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За словами Кубракова, зараз тривають ремонтні роботи.

Як відомо, причиною масштабного збою в роботі мобільного оператора «Київстар» у вівторок, 12 грудня, стала атака хакерів на ядро мережі. Про це повідомло видання DEV, посилаючись на джерела в компанії.

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Користувачі не можуть здійснити дзвінки, надіслати повідомлення й перевірити стан рахунків. Офіційний сайт також не працює. Відсутній мобільний зв'язок та інтернет. Також неможливо увійти у мобільний застосунок «Київстар».

Компанія заявила в мережі Facebook, що «в мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази».

«Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. На час усунення технічних складнощів, рекомендуємо абонентам користуватись можливостями послуги «національний роумінг». Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бізнес попередив, які наслідки може мати відсутність доступу до зв’язку та інтернету. Можливі збої в роботі охоронної сигналізації, також через збій можуть не працювати банкомати та термінали, які користуються послугами зв’язку «Київстару». Крім того, можуть не надходити повідомлення.