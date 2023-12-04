Головна Світ Політика
search button user button menu button

Представниця Єврокомісії поставила на місце Орбана, який проти вступу України в ЄС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Представниця Єврокомісії поставила на місце Орбана, який проти вступу України в ЄС
Орбан вважає, що пропозиція Єврокомісії про початок переговорів з Україною не відповідає інтересам «багатьох членів», зокрема Угорщини
фото з відкритих джерел

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС

Представниця Європейської комісії Ана Пізонеро відповіла прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, який заявив, що позиція ЄК стосовно України є «необґрунтованою та погано підготовленою». Про це речниця повідомила під час брифінгу 4 грудня.

«Ми не вважаємо, що наша пропозиція необґрунтована. Навпаки, ми вважаємо, що Україна здійснила дивовижну роботу. Ми зі свого боку зробили рекомендації стосовно початку переговорів, тепер рішення щодо наших пропозицій – за державами-членами», – наголосила Пізонеро.

Раніше Орбан у соцмережі X розмістив відеоролик з коментарем, в якому назвав пропозицію Єврокомісії щодо вступу України «необґрунтованою та погано підготовленою».

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконує, що країни-члени ЄС не дадуть згоди на вступ України. Прем'єр також зазначив, що пропозиція Єврокомісії про початок переговорів з Україною не відповідає інтересам «багатьох членів», зокрема Угорщини.

До відома, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський союз уже має угоду про асоціацію з Україною.

Читайте також: «Орбанізм» проти Європи. Хто переможе?
Теги: міністр Віктор Орбан Україна президент Європейський союз соцмережі Угорщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усі, хто бажав захищати батьківщину добровільно, вже пішли воювати, вважає Подоляк
Мобілізація в Україні: Офіс президент анонсував пошук нових стимулів для громадян
2 грудня, 15:27
З початку жовтня російські війська розпочали два широкомасштабних наступи з метою захоплення Авдіївки
Російська влада бреше про активну оборону Авдіївки – ISW
2 грудня, 05:41
Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження
Чому Порошенка не випустили за кордон? ЗМІ оприлюднили нову версію
1 грудня, 21:37
Чи надавати українцеві статус біженця у Казахстані вирішує спеціальна комісія
Отримання статусу біженця у Казахстані: що слід врахувати українцям
28 листопада, 11:48
Заступниця спікера міноборони США Сабріна Сінгх
Пентагон заявив, що військова допомога США використовується в Україні ефективно
22 листопада, 01:15
Володимир Зеленський закликав союзників допомогти Україні з ППО
Зеленський озвучив ключову умову повернення більшості переселенців до України
21 листопада, 07:51
Президент підписав законопроєкт №10037 щодо військового ПДФО та акцизу
Вилучення військового податку з місцевих бюджетів: Зеленський підписав закон
17 листопада, 16:52
Основний час напруженої гри завершився з рахунком 0:0, а в овертаймі Україна пропустила
Збірна України з хокею у напруженому матчі поступилася італійцям
11 листопада, 18:50
Презмдент Португалії достроково розпустив Парламент
Президент Португалії розпустив парламент через скандал із прем'єром
10 листопада, 10:00

Політика

Президент Бразилії запросить Путіна на саміт G20, але натякнув на наслідки
Президент Бразилії запросить Путіна на саміт G20, але натякнув на наслідки
Фіцо зробив гучне оголошення щодо війни в Україні
Фіцо зробив гучне оголошення щодо війни в Україні
Представниця Єврокомісії поставила на місце Орбана, який проти вступу України в ЄС
Представниця Єврокомісії поставила на місце Орбана, який проти вступу України в ЄС
Бюджетні суперечки в ЄС можуть позбавити Україну 50 млрд євро – Financial Times
Бюджетні суперечки в ЄС можуть позбавити Україну 50 млрд євро – Financial Times
Членство України у НАТО. Видання Politico розкрило плани союзників
Членство України у НАТО. Видання Politico розкрило плани союзників
Депутат Держдуми з Криму запропонував заснувати медаль імені Байдена
Депутат Держдуми з Криму запропонував заснувати медаль імені Байдена

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Чому Путін пішов війною на Україну? Financial Times назвала несподівану причину
37K
Польща визнала примусову депортацію українців гуманною: історики пояснили, що з цим не так
31K
«Важливий прорив». Снайдер назвав досягнення ЗСУ, на яке мало хто звернув увагу
30K
Віддати окуповані території Путіну? Комаровський зробив гучну заяву щодо війни, реакція соцмереж
29K
Російські диверсії на путінських газових потоках. Німці починають бачити мотиви
20K
Вибухи на Хмельниччині: влада повідомила про наслідки

Новини

Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Сьогодні, 12:09
Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:49
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Мороз, переважно без опадів: прогноз погоди на 4 грудня
Сьогодні, 04:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua