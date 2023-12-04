Представниця Єврокомісії поставила на місце Орбана, який проти вступу України в ЄС
Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС
Представниця Європейської комісії Ана Пізонеро відповіла прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, який заявив, що позиція ЄК стосовно України є «необґрунтованою та погано підготовленою». Про це речниця повідомила під час брифінгу 4 грудня.
«Ми не вважаємо, що наша пропозиція необґрунтована. Навпаки, ми вважаємо, що Україна здійснила дивовижну роботу. Ми зі свого боку зробили рекомендації стосовно початку переговорів, тепер рішення щодо наших пропозицій – за державами-членами», – наголосила Пізонеро.
Раніше Орбан у соцмережі X розмістив відеоролик з коментарем, в якому назвав пропозицію Єврокомісії щодо вступу України «необґрунтованою та погано підготовленою».
Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконує, що країни-члени ЄС не дадуть згоди на вступ України. Прем'єр також зазначив, що пропозиція Єврокомісії про початок переговорів з Україною не відповідає інтересам «багатьох членів», зокрема Угорщини.
До відома, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський союз уже має угоду про асоціацію з Україною.
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