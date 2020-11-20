Дощ, сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 20 листопада

Погода в Україні на вихідні: сніг, дощ і ожеледиця

Вночі на сході прогнозують сильні морози - до минус 7-12°

У п'ятницю, 20 листопада, в Україні буде холодна та хмарна погода. У західних, вдень також і в більшості північних та центральних областей, а також у Києві дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Синоптики обіцяють хмарну погоду. У західних, вдень також і в більшості північних та центральних областей дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів.

На дорогах країни, крім заходу та півдня, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний та південний (у західній частині - північно-західний), 7-12 м/с.

Температура у західних областях протягом доби 1-6° тепла, на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, у східній частині 7-12° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві 20 листопада вночі буде погода без опадів, вдень дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.