Вчені назвали спосіб знизити зараження Covid-19 на 70%

Фахівці вважають, що провітрювання приміщень може значно скоротити ризик зараження вірусом

Вчені виявили спосіб знизити ймовірність зараження коронавірусом на 70 відсотків. На сайті уряду Великобританії був опублікований короткий фільм про боротьбу з коронавірусом, створений дослідниками з Університету Лідса.

Фахівці вважають, що провітрювання приміщень може значно скоротити ризик зараження вірусом. При цьому погана вентиляція, навпаки, підвищує ризик заразитися. Експерти також відзначають, що повітря повинне обов'язково надходити з вулиці, а не просто циркулювати всередині будівлі.

Дослідники радять регулярно широко відкривати вікна на 10-15 хвилин протягом усього дня, а також забезпечити постійний доступ невеликої кількості свіжого повітря у приміщення.

Раніше дослідницька група Медичного центру Фрайбурзького університету в Німеччині довела наявність у людей, які видужали від Covid-19, імунних клітин, які тривалий час залишаються в організмі та можуть опосередковувати швидку імунну відповідь у разі повторного зараження.

Крім того, понад 36 мільйонів людей у світі видужалих від коронавірусу.