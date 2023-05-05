Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Погрози, рейдерство і корупційні схеми: що не так із ректором НАУ? Розслідування

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Погрози, рейдерство і корупційні схеми: що не так із ректором НАУ? Розслідування
Максим Луцький є кумом одіозного ексміністра освіти Табачника
фото: glavcom.ua

Ректору НАУ Максиму Луцькому належить чимало квартир на території університету

Ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький уклав із колишнім ректором НАУ договір про будівництво житлового комплексу на понад тисячу квартир на території університету – і тепер володіє близько 20 квартирами у цьому ЖК. Більш того: ректор Луцький є кумом одіозного ексміністра освіти Дмитра Табачника, який нині працює на так звану «владу» окупованої частини Запорізької області та балотується до Держдуми РФ в партії Путіна. Про це стало відомо в розслідуванні Bihus.info. 

Боротьба Луцького за владу в НАУ тривала близько 15 років: будучи проректором, він забудовував територію університету житловими будинками та збирався очолити НАУ на виборах у 2015 році. Але після Революції гідності тодішній міністр освіти Сергій Квіт звільнив і Луцького, і його прибічників. Шанс на повернення він отримав лише за міністра Сергія Шкарлета: вони в добрих стосунках та обидвоє – куми Дмитра Табачника.

Луцький ще у 2007 році уклав із колишнім ректором НАУ договір про будівництво ЖК на понад тисячу квартир на території університету. Компенсацією для університету мали стати квартири площею 10% від загальної плюс ще 7000 кв. м. вбудованих адміністративних приміщень. От тільки зобов’язання забудовника згодом різко скоротилися, а в самого Луцького раптом з’явилося у ЖК чимало власних квартир. Проте формально деякі з квартир належать не йому, а його ексдружині.

Богдан Семенов – голова ОСББ будинку, який розміщений на території НАУ. Він розповів, що деякі співробітники університету захотіли приватизувати квартири в будинку незаконно – мова йде про проректора з економіки та господарської роботи НАУ Дмитра Сотнікова.

Сотніков отримав ордер на заселення в одну із службових квартир наприкінці червня 2021 року, а вже у березні 2023 Сотніков подав заявку на приватизацію службової квартири, для якої йому потрібен підпис голови ОСББ. Проте виникло декілька проблем: працівник може отримати дозвіл на приватизацію лише після п’яти років видання ордеру на заселення в службову квартиру, а проректор Сотніков отримав ордер лише у червні 2021 року – тобто менше двох років тому. Друга проблема: Сотнікова взагалі нема в списках на заселення в службові квартири НАУ.

Проректор Сотніков почав телефонувати Семенову з погрозами, нецензурною лайкою та образами, щоб він швидше підписав його заяву на приватизацію квартири. Сам Сотніков це погрозами не вважає: він вважає, що його слова вирізані з контексту та взагалі, це нібито провокація.

Сам ректор Луцький неодноразово підходив до голови ОСББ Семенова з вимогою підписати заяви на приватизацію квартир для свої підлеглих та починав погрожувати, коли Семенов відмовився підписувати заяви без усіх офіційних документів.

«Якщо хоча б одна квартира не отримає дозвіл, я трактором заїду нах*й, ми зваляємо всі шлагбауми, ворота, все відкриємо та підемо війною», – підсумував Луцький.

У Максима Луцького та його ексдружини Олени Савуцької є спільний будинок в Козині Київської області, у якому вони разом із дітьми. Виявилося, що ректор Луцький «захоплює» ділянки своїх сусідів.

Сусідка Оксана Андрієнко розповіла, що її сестра Тетяна у грудні 2021 року нібито «подарувала» свою частину ділянки ексдружині Луцького. Луцький купив частку ділянку за 67 тис. та відмовився продавати її Андрієнко за 70 тис., бо, мовляв, «нічого ніколи не продає». Андрієнко також відмовилася продати Луцькому частку своєї ділянки.

Після початку повномасштабного вторгнення Андрієнко виїхала за кордон, а в травні 2022 року її будинок... знесли. Була спроба зупинити цей процес: родичі Андрієнко викликали поліцію, яка зафіксувала цей процес, проте результату ніякого не було. Замість будинку родини тепер лише гола земля. Проте Максим Луцький свою причетність до цього заперечує. 

Нагадаємо, що раніше профільний комітет Ради підтримав забудову території університету НАУ. На території Національного авіаційного університету у Києві збудують 13 житлових будинків, при цьому тут не збудують жодного стадіону чи нового гуртожитку для студентів. 

Читайте також: Максим Луцький: А хто не був у тій Партії регіонів? Всі у ній були…
Теги: рейдерство будівництво університет Максим Луцький

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Арестович обізвав київських студентів, які відмовилися слухати його лекцію, чм*шниками
Арестович обізвав київських студентів, які відмовилися слухати його лекцію, чм*шниками
12 квiтня, 15:41
Екологи вважають, що ініціатива парламентарів несе загрозу для зоопарків, дендропарків й інших штучних об’єктів природно-заповідного фонду
Парламент змінює процедуру створення парків і зоопарків. Навіщо? законотворчість
8 квiтня, 10:33
Відновлення України почнеться вже цього року
Відновлення України почнеться вже цього року: скільки необхідно коштів
18 квiтня, 17:23
Світовий банк профінансує сферу енергетики, транспортної інфраструктури та охорони здоров'я
Відбудова України: які проєкти профінансує Світовий банк
18 квiтня, 19:49
США сформують військову базу у Польщі
США сформують військову базу у Польщі
12 квiтня, 09:16
Росія розповіла про свої космічні перспективи
Росія хоче розробити надважку ракету-носій, але має із нею проблему
14 квiтня, 15:53
Через російську агресію 170 тисяч українців втратили житло
Відновлення зруйнованого житла: яку суму і хто зможе отримати
1 травня, 07:54
Чоловіки хочуть ставати студентами, а не воювати
Українці масово застосовують один із методів «відкосити» від армії: подробиці
24 квiтня, 18:29
Усунути помилки і повторно надіслати копії документів на перевірку потрібно буде якнайшвидше, але не пізніше 7 травня
Вступна кампанія-2023: важливе нагадування для абітурієнтів
2 травня, 16:19

Суспільство

Погрози, рейдерство і корупційні схеми: що не так із ректором НАУ? Розслідування
Погрози, рейдерство і корупційні схеми: що не так із ректором НАУ? Розслідування
Військовий, який на фронті втратив ноги, освідчився дівчині: зворушлива історія кохання
Військовий, який на фронті втратив ноги, освідчився дівчині: зворушлива історія кохання
Сьогодні в Україні можна спостерігати рідкісне місячне затемнення
Сьогодні в Україні можна спостерігати рідкісне місячне затемнення
Хвилина мовчання: згадаймо журналіста Богдана Бітіка
Хвилина мовчання: згадаймо журналіста Богдана Бітіка
Із дитини 5 тис.? На Рівненщині розгорівся скандал через збір коштів у дитсадку
Із дитини 5 тис.? На Рівненщині розгорівся скандал через збір коштів у дитсадку
Скільки цивільних тримає в заручниках Росія: омбудсмен назвав шокуючу цифру
Скільки цивільних тримає в заручниках Росія: омбудсмен назвав шокуючу цифру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Куратор «Великого будівництва» має паспорт Ізраїлю та може втекти із країни – нардеп Лерос
5818
У Києві пролунали вибухи під час тривоги
5282
Денацифікації української історії. Спецоперація у Києві
4763
Пригожин показав трупи «вагнерівців» і вилаяв Герасимова та Шойгу (відео)
4414
Путін скликає засідання Радбезу після гучної заяви США
4120
5 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Українці обрали марку до Дня захисту дітей: результати опитування в «Дії»
Сьогодні, 12:32
Бої за Бахмут і Мар’їнку: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 06:55
Розголошення деталей візиту Зеленського: німецька поліція розслідує витік інформації
Вчора, 17:46
Атака безпілотників на Кремль: Білий дім висміяв російські заяви
Вчора, 17:16
Голова тайванської розвідки знайшов ключ до розуміння мотивів Сі Цзіньпіна
Вчора, 16:32
Очільниця однієї з партій Нідерландів не прийде на виступ Зеленського через «невдалу дату»
Вчора, 10:19

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту