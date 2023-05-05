Погрози, рейдерство і корупційні схеми: що не так із ректором НАУ? Розслідування

Ректору НАУ Максиму Луцькому належить чимало квартир на території університету

Ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький уклав із колишнім ректором НАУ договір про будівництво житлового комплексу на понад тисячу квартир на території університету – і тепер володіє близько 20 квартирами у цьому ЖК. Більш того: ректор Луцький є кумом одіозного ексміністра освіти Дмитра Табачника, який нині працює на так звану «владу» окупованої частини Запорізької області та балотується до Держдуми РФ в партії Путіна. Про це стало відомо в розслідуванні Bihus.info.

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Боротьба Луцького за владу в НАУ тривала близько 15 років: будучи проректором, він забудовував територію університету житловими будинками та збирався очолити НАУ на виборах у 2015 році. Але після Революції гідності тодішній міністр освіти Сергій Квіт звільнив і Луцького, і його прибічників. Шанс на повернення він отримав лише за міністра Сергія Шкарлета: вони в добрих стосунках та обидвоє – куми Дмитра Табачника.

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Луцький ще у 2007 році уклав із колишнім ректором НАУ договір про будівництво ЖК на понад тисячу квартир на території університету. Компенсацією для університету мали стати квартири площею 10% від загальної плюс ще 7000 кв. м. вбудованих адміністративних приміщень. От тільки зобов’язання забудовника згодом різко скоротилися, а в самого Луцького раптом з’явилося у ЖК чимало власних квартир. Проте формально деякі з квартир належать не йому, а його ексдружині.

Богдан Семенов – голова ОСББ будинку, який розміщений на території НАУ. Він розповів, що деякі співробітники університету захотіли приватизувати квартири в будинку незаконно – мова йде про проректора з економіки та господарської роботи НАУ Дмитра Сотнікова.

Сотніков отримав ордер на заселення в одну із службових квартир наприкінці червня 2021 року, а вже у березні 2023 Сотніков подав заявку на приватизацію службової квартири, для якої йому потрібен підпис голови ОСББ. Проте виникло декілька проблем: працівник може отримати дозвіл на приватизацію лише після п’яти років видання ордеру на заселення в службову квартиру, а проректор Сотніков отримав ордер лише у червні 2021 року – тобто менше двох років тому. Друга проблема: Сотнікова взагалі нема в списках на заселення в службові квартири НАУ.

Проректор Сотніков почав телефонувати Семенову з погрозами, нецензурною лайкою та образами, щоб він швидше підписав його заяву на приватизацію квартири. Сам Сотніков це погрозами не вважає: він вважає, що його слова вирізані з контексту та взагалі, це нібито провокація.

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Сам ректор Луцький неодноразово підходив до голови ОСББ Семенова з вимогою підписати заяви на приватизацію квартир для свої підлеглих та починав погрожувати, коли Семенов відмовився підписувати заяви без усіх офіційних документів.

«Якщо хоча б одна квартира не отримає дозвіл, я трактором заїду нах*й, ми зваляємо всі шлагбауми, ворота, все відкриємо та підемо війною», – підсумував Луцький.

У Максима Луцького та його ексдружини Олени Савуцької є спільний будинок в Козині Київської області, у якому вони разом із дітьми. Виявилося, що ректор Луцький «захоплює» ділянки своїх сусідів.

Сусідка Оксана Андрієнко розповіла, що її сестра Тетяна у грудні 2021 року нібито «подарувала» свою частину ділянки ексдружині Луцького. Луцький купив частку ділянку за 67 тис. та відмовився продавати її Андрієнко за 70 тис., бо, мовляв, «нічого ніколи не продає». Андрієнко також відмовилася продати Луцькому частку своєї ділянки.

Після початку повномасштабного вторгнення Андрієнко виїхала за кордон, а в травні 2022 року її будинок... знесли. Була спроба зупинити цей процес: родичі Андрієнко викликали поліцію, яка зафіксувала цей процес, проте результату ніякого не було. Замість будинку родини тепер лише гола земля. Проте Максим Луцький свою причетність до цього заперечує.

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Нагадаємо, що раніше профільний комітет Ради підтримав забудову території університету НАУ. На території Національного авіаційного університету у Києві збудують 13 житлових будинків, при цьому тут не збудують жодного стадіону чи нового гуртожитку для студентів.