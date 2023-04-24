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Українці масово застосовують один із методів «відкосити» від армії: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українці масово застосовують один із методів «відкосити» від армії: подробиці
Чоловіки хочуть ставати студентами, а не воювати
фото з відкритих джерел

В Україні законодавчо закріплене право на відстрочку від мобілізації для учнів коледжів та ЗВО денної форми навчання, чим і користуються чоловіки, які не хочуть йти до армії 

Чоловіки призовного віку масово штурмують університети. Так українські вищі навчальні заклади фіксують небувалий приріст студентів-контрактників. Порівнюючи з минулим роком кількість нових студентів платної форми навчання зросла майже на 40%, а якщо виокремити лише чоловіків – то на 82%. У деяких університетах кількість нових студентів-чоловіків зросла вдесятеро і більше.

Приміром, на Дніпропетровщині кількість чоловіків, що хочуть отримати освіту, зросла за останній період вдвічі. Різко – у рази – зросла кількість студентів віком 30-50 років. Мова про десятки тисяч чоловіків, які раптом вирішили здобути вищу освіту. І це зовсім не означає, що чоловіки під час війни захотіли  отримати нову професію чи знання.  Секрет простий – студентський квиток гарантує відстрочку від мобілізації у період військового стану. Цим скористалося чимало українців. Про це пише видання «Наші Гроші». 

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Українці, які навчаються у коледжах, вищих навчальних закладах на денній формі навчання (на стаціонарі), мають право на відстрочку від мобілізації. Про це йдеться у статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Зокрема там вказується на те, що здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. 

 Приміром, у«Львівській політехніці» цього року з’явилося понад три тисячі – кількість чоловіків-контрактників першого року навчання, за даними міністерства освіти, тут зросла на 187%.

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Втім, є ВНЗ, де відсоток зростання кількості чоловіків ще більш вражаючий. Наприклад, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (+406%), Луцький національний технічний університет (+442%), Національний лісотехнічний університет України (+606%), Львівський національний університет природокористування (+616%), Українська академія друкарства (+754%). Рекордсменом серед великих ВНЗ є Чернівецький торговельно-економічний інститут (+1134%), де контрактників першого року навчання стало більше у 12 (!) разів.

Студент може служити? 

Хоча  закон «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» однозначно каже про те, що студенти денної форми мають право на відстрочку,але таке право у студентів є лише на час навчання. «Студенти очної форми, дуальної, наукові співробітники мають право на відстрочку протягом часу, коли вони перебувають у відповідному статусі. Зазвичай, це до моменту отримання диплому, або раніше – у зв’язку з відрахуванням, виключенням тощо. Тобто, поки студена не відрахують, нема наказу про це, то діє право на відстрочку. А коли рішення (про відрахування) набере чинність, то особа перестає бути студентом та втрачає право на відстрочку», – зазначає юрист юридичної фірми Gracers Сергій Савинський.

Юристи наголошують: коли військовозобов’язаний має підтверджуючий документ, що він є студентом, аспірантом чи докторантом денної та дуальної форми навчання, він отримує відстрочку від мобілізації на час навчання (до отримання диплому). Відстрочка діє лише до моменту наказу про відрахування або виключення. Але важливий момент, що відстрочка не діє у так званий «проміжний» час, коли особа є абітурієнтом: після закінчення коледжу і до вступу в університет, після закінчення бакалаврату до вступу на магістратуру, після закінчення ЗВО до вступу на аспірантуру і перед вступом на докторантуру. 

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Теги: гроші студенти закон навчання університет квиток

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