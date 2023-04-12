США сформують військову базу у Польщі

Польща пропонує США стратегічне партнерство на всіх можливих рівнях

Сполучені Штати Америки зміцнять свою постійну військову присутність у Польщі шляхом додаткового перекидання кількох тисяч військових, а також створення військової бази та складів з озброєнням. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції у Вашингтоні після зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, передає «Укрінформ».

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«Пані віцепрезидентка сказала про посилення постійної присутності», – зазначив Моравецький.

За його словами, Гарріс заявила про «додаткову присутність в Польщі кількох тисяч американських військових, а також будівництво бази і складів для накопичення техніки, американської зброї».

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Моравецький зазначив, що військових можна швидко перекинути, але найважливішою зараз є військова техніка. «Про це свідчить російська агресія, з якою стикаються наші східні сусіди. І цієї техніки в Польщі буде все більше», – констатував Моравецький.

Під час пресконференції глава польського уряду зазначив, що Польща пропонує США стратегічне партнерство на всіх можливих рівнях. Він назвав це «вакциною від російського імперіалізму». Моравецький зазначив, що значна інтенсифікація контактів між Варшавою і Вашингтоном відбулася за останній рік. Йдеться не лише про військову, але також економічну співпрацю, присутність американських інвесторів в Польщі.

Нагадаємо, міноборони США 1 квітня погодилося продати Польщі 24 винищувачі F-22 Raptor за символічну плату в один долар.