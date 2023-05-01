Відновлення зруйнованого житла: яку суму і хто зможе отримати

Через російську агресію 170 тисяч українців втратили житло

Розмір компенсації для закупівлі будматеріалів визначається за оцінкою пошкоджень житла

Програма «єВідновлення», через яку можна буде отримати кошти на відновлення пошкодженого внаслідок бойових дій житла, в тестовому режимі запрацює в «Дії» вже з 10 травня.

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Порядок відновлення житла, що постраждало від російської агресії, визначено постановою Кабміну № 381 від 29 квітня 2023 року.

Скільки зможуть отримати українці

Українці зможуть отримати компенсацію до 500 тис. грн для закупівлі будівельних матеріалів. Розмір компенсації визначається за оцінкою пошкоджень житла.

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Хто отримає компенсацію

Передусім виплачуватимуть компенсацію таким громадянам України:

учасникам бойових дій;

родинам загиблих військовослужбовців;

мобілізованим;

багатодітним родинам;

людям з інвалідністю.

Нагадаємо, громадяни вже подали через «Дію» 360 тис. заявок, які стосуються майже 25 млн кв. м зруйнованого або пошкодженого житла.

За даними уряду, через повномасштабне вторгнення Росії 170 тисяч українців втратили житло. Це без урахування людей на окупованих територіях, де здійснити підрахунок неможливо.

23 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що, за оцінками Світового банку, потреби України на відбудову внаслідок повномасштабного вторгнення Росії становлять $411 млрд.

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При цьому сума завданих збитків на відновлення наразі не включає дані про втрати інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях.