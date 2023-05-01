Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Відновлення зруйнованого житла: яку суму і хто зможе отримати

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Відновлення зруйнованого житла: яку суму і хто зможе отримати
Через російську агресію 170 тисяч українців втратили житло
фото з відкритих джерел

Розмір компенсації для закупівлі будматеріалів визначається за оцінкою пошкоджень житла

Програма «єВідновлення», через яку можна буде отримати кошти на відновлення пошкодженого внаслідок бойових дій житла, в тестовому режимі запрацює в «Дії» вже з 10 травня.

Порядок відновлення житла, що постраждало від російської агресії, визначено постановою Кабміну № 381 від 29 квітня 2023 року.

Скільки зможуть отримати українці

Українці зможуть отримати компенсацію до 500 тис. грн для закупівлі будівельних матеріалів. Розмір компенсації визначається за оцінкою пошкоджень житла.

Хто отримає компенсацію

Передусім виплачуватимуть компенсацію таким громадянам України:

  • учасникам бойових дій;
  • родинам загиблих військовослужбовців;
  • мобілізованим;
  • багатодітним родинам;
  • людям з інвалідністю.

Нагадаємо, громадяни вже подали через «Дію» 360 тис. заявок, які стосуються майже 25 млн кв. м зруйнованого або пошкодженого житла.

За даними уряду, через повномасштабне вторгнення Росії 170 тисяч українців втратили житло. Це без урахування людей на окупованих територіях, де здійснити підрахунок неможливо.

23 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що, за оцінками Світового банку, потреби України на відбудову внаслідок повномасштабного вторгнення Росії становлять $411 млрд.

При цьому сума завданих збитків на відновлення наразі не включає дані про втрати інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях.

Теги: житло війна будівництво Кабмін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Особисті фінанси

Відновлення зруйнованого житла: яку суму і хто зможе отримати
Відновлення зруйнованого житла: яку суму і хто зможе отримати
Податок на нерухомість: кому треба заплатити і як розрахувати суму
Податок на нерухомість: кому треба заплатити і як розрахувати суму
Заробітна плата військових: як діяти в разі затримки виплат
Заробітна плата військових: як діяти в разі затримки виплат
Тарифи на газ для населення не підніматимуть ще на рік – Нафтогаз
Тарифи на газ для населення не підніматимуть ще на рік – Нафтогаз
Тарифи на електрику доведеться підвищити – Міненерго
Тарифи на електрику доведеться підвищити – Міненерго
У яку валюту вкладати гроші українцям: експерт дав несподівану пораду
У яку валюту вкладати гроші українцям: експерт дав несподівану пораду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7198
У Павлограді пролунали вибухи: перші фото наслідків «прильоту»
5402
Село, в якому сидить під арештом митрополит Павло, готується перейти в Українську церкву
5330
Україна не готова до контрнаступу: The Times назвала головні проблеми ЗСУ
5330
Буданова помітили на вулицях Москви: як він туди потрапив
4956
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
4711
Удар по Києву: влада повідомила про підсумки ворожої атаки

Новини

Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
Сьогодні, 07:33
За добу ЗСУ завдали потужного удару по базах окупантів: деталі від Генштабу
Сьогодні, 06:58
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
Сьогодні, 06:46
Нічна ракетна атака на Україну: в Києві та області працювало ППО
Сьогодні, 05:50
Мер Харкова сказав, скільки коштів потрібно для відновлення міста
Сьогодні, 04:14
Над Бєлгородським районом РФ спацювала система ППО: що сталося
Сьогодні, 02:50

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту