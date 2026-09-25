Яке релігійне свято відзначається 26 вересня 2026: традиції та молитва

Свята 26 вересня в церковному календарі – Переставлення апостола і євангеліста Івана Богослова

26 вересня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує Переставлення святого апостола і євангеліста Івана Богослова – улюбленого учня Ісуса Христа, автора четвертого Євангелія та Книги Об'явлення. Він єдиний з апостолів помер природною смертю, проживши понад сто років. У народі цей день відомий як Іван Подорожній.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 26 вересня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

Переставлення апостола і євангеліста Івана Богослова

Іван Богослов – наймолодший і найулюбленіший учень Ісуса Христа. Він був присутній на Таємній Вечері, стояв під Хрестом поряд із Богородицею і першим із апостолів побачив порожній гроб після Воскресіння. Христос доручив йому піклуватися про Свою Матір.

Після Вознесіння Господнього Іван проповідував Євангеліє переважно в Малій Азії, осівши в Ефесі. Саме там він написав своє Євангеліє – четверте і найбільш богословське з усіх, – а також три Соборних послання та, перебуваючи у вигнанні на острові Патмос, Книгу Об'явлення (Апокаліпсис). Іван Богослов дожив до глибокої старості і є єдиним із дванадцяти апостолів, хто помер природною смертю.

За переказом, учні поклали його в могилу живим, за його власним бажанням. Коли гробницю відкрили пізніше, тіла там не виявили – лише пах мирра. Тому це свято і називається Переставленням, а не смертю.

Молитви дня

До святого Івана Богослова звертаються з молитвами про здоров'я і зцілення, мир у родині, захист у дорозі та допомогу в навчанні і творчості.

О, великий і всехвальний апостоле і євангелісте Іване Богослове, улюблений ученику Христів, теплий наш заступнику і швидкий у бідах помічнику! Вимоли у Господа Бога прощення всіх гріхів наших, що вчинили ми від юності нашої всім життям, словом, ділом та всіма почуттями нашими. Ублагай Творця всього світу, щоб ізбавив нас від мук вічних, а твоїм святим заступництвом нехай сподобимося ми Царства Небесного, де разом з тобою прославимо Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день звали Іваном Подорожнім або Іваном Богословом. Апостола вважали покровителем мандрівників. За погодою цього дня передбачали зиму:

Дощ зі снігом – у січні чекайте три відлиги, зима буде теплою.

Теплий і сонячний день – червень наступного року буде холодним.

Раптовий сніг – справжня зима почнеться вже наприкінці листопада.

Листопад іще не закінчився – незабаром настануть сильні холоди.

Червоний захід сонця – попереду вітряна та дощова погода.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 26 вересня не можна сваритися, лихословити та тримати образи на близьких. Заборонено відмовляти нужденним у допомозі. Не варто братися за важку фізичну роботу; день краще провести у спокої, молитві та роздумах.