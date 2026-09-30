Яке релігійне свято відзначається 1 жовтня 2026: традиції та молитва

Свята 1 жовтня в церковному календарі – Покрова Пресвятої Богородиці

1 жовтня православна церква України за новоюліанським календарем відзначає одне з найбільших і найшанованіших свят – Покрову Пресвятої Богородиці. Це свято, яке стало символом заступництва, захисту та непохитної віри. Для українського народу Покрова також має глибоке історичне та військове значення.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 1 жовтня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

Покрова Пресвятої Богородиці

Покрова Пресвятої Богородиці присвячена чудесному явленню Богоматері, яке відбулося у X столітті у Влахернському храмі Константинополя. Місто було оточене ворожими військами, і віряни зібралися у храмі для нічної молитви. Під час богослужіння святий Андрій Юродивий побачив Діву Марію, яка у супроводі святих простягла над людьми свій омофор (широке покривало), накриваючи їх і захищаючи від ворогів. Це чудо стало знаком заступництва Божої Матері.

В Україні Покрова завжди мала особливе значення. Її вважали святом-покровителем українського війська. З часів козацтва, які особливо шанували Богородицю як свою заступницю, і до наших днів, цей день символізує духовний захист у боротьбі за Батьківщину.

Молитви дня

Днесь благовірні люди світло святкуємо, осінені Твоїм, Богомати, пришестям, і, дивлячись на Твій пречистий образ, покірно взиваємо: покрий нас чесним Твоїм Покровом і визволи нас від усякого зла, молячи Сина Твого, Христа Бога нашого, спасти душі наші. Амінь.

Народні вірування та прикмети

Свято Покрови вважалося перехідним днем між осінню та зимою, а також кінцем сільськогосподарських робіт. Цього дня розпочинався сезон весіль.

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде зима та майбутнє:

Якщо на Покрову випаде сніг, то це віщує сніжне Різдво.

Якщо листя з дуба і берези на Покрову опадає чисто – до легкого року, якщо залишається – до суворої зими.

Яка погода на Покрову, такою буде і вся зима.

Східний або північний вітер на Покрову – до холодної та сніжної зими.

Якщо на Покрову вітер подме з півдня, зима буде теплою.

Дівчата, які хотіли скоро вийти заміж, вірили, що першою, хто поставить свічку в церкві перед іконою Покрови, та й вийде заміж найшвидше.

Що не можна робити