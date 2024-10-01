Покрова Пресвятої Богородиці: історія і традиції свята, прикмети та заборони

Цього дня не можна лаятися, сваритися, лихословити та бажати іншим зла

Покрова Пресвятої Богородиці – це велике церковне свято, пов'язане з переказами про чудесне явлення Діви Марії жителям Константинополя. На Покрову заведено відвідувати церковну службу і молитися іконі Покрови Божої Матері. Вважається, що всі прохання Богородиці в цей день будуть почуті.

З 2023 року українці святкують Покрова Пресвятої Богородиці 1 жовтня. Також у цей день в Україні відзначають відразу День українського козацтва та День захисника та захисниць України.

Нагадаємо, що до переходу Української православної церкви (Помісної православної церкви) 1 вересня 2023 року на новоюліанський календар святкування припадало на 14 жовтня.

Зміст

Історія свята Покрова Пресвятої Богородиці

У переказах йдеться, що у 910 році Богородиця з’явилася у храмі в Константинополі. Люди, які тоді молилися, побачили її у супроводі ангелів та святих. Місто було оточене ворогами, й люди просили Бога про порятунок.

Тоді ж Пресвята Діва Марія зі слізьми теж стала молити Бога за християн. Вона сказала, що візьме їх під свою опіку. На знак цього вона покрила людей своїм омофором, тобто тканиною з хрестом, яку носять священники на богослужінні.

За переказами, Богородиця у ту мить засяяла небесною славою, а покров у руках її блищав яскравіше за промені сонячні – він і захистив місто. Піднялася буря й розкидала кораблі ворога, жителі Константинополя були врятовані від смерті.

Козацька Покрова

Покрова Пресвятої Богородиці була одним із найважливіших свят запорізьких козаків фото з відкритих джерел

Найбільшим і найзначущим святом була Покрова для козаків. У цей день на Січі відбувалися вибори нового отамана. Козаки вірили, що свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали заступницею і покровителькою православного воїнства. На честь Покрови козаки будували багато храмів, деякі з них збереглися й донині.

Тож не дивно, що це свято здобуло в Україні ще й другу назву – Козацька Покрова. 1 жовтня відзначається і День українського козацтва. Покрову козаки вважали своєю заступницею в далеких походах. Її зображення завжди було на хрестах, які носили козаки.

Священною для кожного козака на Січі була Покровська церква. Козаччина завжди була однією з найяскравіших сторінок української історії, на славних прикладах якої виховувалося почуття національної самоповаги багатьох поколінь українців. Саме на Покрову на Січі відбувалися вибори нового отамана. Козаки вірили, що свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали заступницею і покровителькою православного воїнства.

Покрова і сучасне українське військо

Ще з початком російської агресії на Донбасі та анексії Криму українці остаточно відмовились від святкування дат із жахливого радянського минулого. У 2014 році тисячі молодих героїв, як колись їхні звитяжні предки, стали до бою і дали гідну відсіч агресору. Для Українського війська розпочався новий етап – відродження.

З 2015 року Покрова є державним святом – Днем захисника і захисниць України та офіційним вихідним.

Оскільки явлення Божої Матері в храмі Константинополя відбулося в період бойових дій, свято Покрови має особливу шану в середовищі військових та в їхніх родинах. Матері й дружини воїнів здавна звертаються з молитвою до Пресвятої Богородиці, щоб вона захистила життя і здоров’я їхніх синів та чоловіків на полі бою.

Традиції святкування Покрови

У свято прийнято ходити до церкви, ставити свічку та молитися Діві Марії.

Дівчата, які хотіли вийти заміж, просили про заміжжя та щасливе сімейне життя. Про допомогу в шлюбі і любові просять і інші віруючі.

Вважається, що якщо у цей день попросити у Богородиці захисту, вона цілий рік оберігатиме.

За традицією, цього дня робили подарунки бідним та сиротам.

У свято також було прийнято обкурювати будинок запаленими гілочками яблуні чи вишні, це обіцяло успіх.

Що можна робити на Покрову

У це свято заведено йти до храму, поставити свічку і помолитися. У святої Богородиці просять про зцілення від хвороб, родинне щастя і, звісно, моляться про захист від ворогів і мир – у країні та домі. Вважається, що Покров Пресвятої Богородиці – це день, коли всі молитви будуть почуті.

У цей день прийнято:

готувати млинці та пригощати ними сім'ю та знайомих – що більше млинців, то більше тепла в домі буде;

збиратися з близькими за спільним столом;

обов'язково допомогти бідним і знедоленим – вважається, що щедрість цього дня винагородиться.

Зазвичай до цього дня збирали весь урожай, закінчували всі роботи на полі, в саду і городі та влаштовували широкі гуляння. З Покрови починалася пора весіль. У народі вважалося, що незаміжнім дівчатам у свято слід обов'язково поставити свічку в храмі – що раніше поставиш, то раніше заміж вийдеш.

Народні прикмети:

Яка погода на Покров – така й узимку буде.

Якщо вітер дме зі сходу чи заходу – чекай на сувору зиму, якщо з півдня – на м'яку, якщо з півночі – на снігову.

Якщо до Покрови листя з дерев повністю облетять – зима буде легкою, сніжною. Якщо залишаться, прийдуть сильні морози.

Журавлі відлетіли до настання свята – взимку буде холодно, після нього – тепло.

Сніг випав на Покров – Дмитрієв день теж сніговий буде.

Якщо у цей день помітили грози, то зима не буде.

Яка дівчина раніше за всіх у храмі цього дня свічку Богородиці поставить, та найшвидше заміж вийде.

Незаміжнім дівчатам цього дня було прийнято ходити з хусткою на голові – покровом, який символізував допомогу Богородиці у пошуках нареченого.

До кого юнак на Покрову залицяється, до тієї незабаром свататися прийде.

Весілля в день Покрови - до міцного шлюбу.

Сніг у день весілля – на щастя та порозуміння.

Сніг випав на Покрову – до великої кількості весіль до Великого посту.

Що не можна робити на Покрову

У свято не можна займатися фізичною працею та клопотами по дому. Але можна займатися приготуванням святкового обіду.

Цього дня не можна лаятися, сваритися, лихословити та бажати іншим зла.

Не можна також відмовляти у гостинності. Вважається, що чим більше в домі буде гостей, тим більше на нього чекає достатку.

Забороняється також вживати алкоголь та переїдати. Посту на свято немає, але краще дотримуватися помірності в їжі.