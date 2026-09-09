Яке релігійне свято відзначається 10 вересня 2026: традиції та молитва

Свята 10 вересня в церковному календарі – День пам'яті святих мучениць Мінодори, Митродори та Німфодори

10 вересня Православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять трьох сестер-мучениць – Мінодори, Митродори та Німфодори, які на початку IV століття обрали чернечий шлях і прийняли страту за відмову зректися Христа. Це свято присвячене вірі, терпінню та жіночому єднанню.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 10 вересня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори

Три рідні сестри жили на початку IV століття і вирішили присвятити своє життя служінню Богу: вони оселилися в пустельному місці в горах і проводили час у молитві та пості. Слух про їхнє благочестя поширився серед навколишніх людей і дійшов до язичницького правителя Максиміана Галерія.

Правитель наказав доставити сестер на суд. Першою схопили Мінодору. Незважаючи на жорстокі катування, вона відмовилася зректися Христа і загинула мученицькою смертю. Коли решту сестер привели подивитися на тіло загиблої, намагаючись зламати їхній дух, Митродора і Німфодора не відступили – і також прийняли страту за свою віру.

Церква шанує трьох сестер як взірець незламності у вірі, єдності та взаємної підтримки. До них традиційно звертаються жінки – зокрема рідні сестри, матері та доньки.

Традиції дня

У народному календарі цей день пов'язаний із заготівлею горобини. Ягоди збирали після перших осінніх заморозків, коли вони ставали солодшими. Частину обов'язково залишали на гілках для птахів. Гілочки горобини з червоними гронами зв'язували і вішали над вхідними дверима або між віконними рамами як оберіг від хвороб і злих сил. Жінки збиралися на посиденьки – пекли пироги з ягодами, робили заготовки і молилися святим сестрам за здоров'я дітей і мир у родині.

Молитви дня

До святих мучениць звертаються з молитвами про зміцнення віри, зцілення від хвороб, мир у родині та злагоду між рідними.

О, святі і все хвальні мучениці Мінодоро, Митродоро і Німфодоро! Ви, що у юності вашій Христа всім серцем полюбили, дівочу чистоту зберегли і заради Його істини життя своє поклали, почуйте нас, що з вірою і любов'ю до вас прибігають. Ублагайте Милосердного Господа, щоб зміцнив нашу віру, дарував мужність у випробуваннях та захистив від спокус цього світу. Моліть Бога за мир у наших родинах, щоб між братами і сестрами, батьками і дітьми панували злагода, любов та взаєморозуміння. Вилікуйте хвороби наші душевні і тілесні, втіште скорботних та випросіть у Царя Небесного захист і благословення для всієї нашої України. Амінь.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

Ясний і сонячний день – осінь буде теплою і тривалою.

Багато горобини на деревах – зима буде суворою і сніжною.

Туман вранці тримається довго – до гарної погоди.

Листя на деревах рано жовтіє – осінь буде ранньою.

Дощ цього дня – жовтень буде холодним.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 10 вересня суворо не можна сваритися жінкам – особливо рідним сестрам, матерям і донькам. Не можна зривати з горобини всі ягоди до останньої – частину слід залишити для птахів, інакше в дім прийдуть нещастя. Не варто тримати в оселі безлад: неприбрана хата вважалася магнітом для сварок. Уникали заздрості та лихослів'я.