12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 12 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

12 вересня в Україні відзначають День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого священномученика Автонома.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 12 вересня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України

12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято було встановлено наказом міністра оборони України від 12 січня 2006 року. Проте 2012 року його скасували разом з багатьма іншими професійними святами. Згодом, 2021 року, наказом Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного, свято було відновлено.

Війська радіоелектронної боротьби відіграють важливу роль у захисті стратегічних систем управління військами та зброєю від перешкод ворога.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день дельфінів

12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це глобальна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про збереження дельфінів та проблеми, з якими вони стикаються.

Цей день нагадує про красу, розум і значення цих морських ссавців, а також про нагальну потребу захистити їх від різних антропогенних загроз, таких як руйнування середовища існування, забруднення, полювання та рибальство.

Міжнародний день в’язання гачком

12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Це свято присвячене всім, хто захоплюється в’язанням гачком, і має на меті популяризацію цього виду рукоділля. Ініціатором створення цього свята став блогер зі США, який захопився виробництвом в’язальних гачків. Він закликав провести міжнародне свято, присвячене в’язанню, і ця ідея знайшла підтримку серед рукодільниць у всьому світі.

В’язання гачком має довгу історію, але документально підтверджено, що ця техніка з’явилася і стала популярною лише на початку XIX століття. В’язанням гачком захоплювалися як бідняки, так і представники заможного класу, а пізніше навіть королівські особи.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого священномученика Автонома

12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

12 вересня православна церква вшановує пам’ять святого священномученика Автонома, єпископа, який жив у IV столітті. Під час переслідувань християн, що проводив імператор Діоклетіан, Автоном змушений був покинути свою єпархію в Італії та переїхав до Віфінії, де продовжив активно проповідувати Євангеліє.

Він навертав людей до християнської віри, будував церкви та зцілював хворих. Врешті-решт, язичники напали на храм, де він проводив службу, і жорстоко вбили його. Святий Автоном прийняв мученицьку смерть за свою непохитну віру.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо на березах листя ще зелене – осінь буде пізньою.
  • Якщо журавлі відлітають у вирій, скоро настане похолодання.
  • Якщо на ялинах багато шишок, зима буде холодною.
  • Якщо йде дощ, він триватиме довго.

Історичні події

  • 1504 рік – Христофор Колумб у ході четвертого, останнього, плавання вирушає з Америки до Іспанії;
  • 1683 рік – відбувається Віденська битва, внаслідок якої об'єднана армія Священної Римської імперії та Речі Посполитої на чолі з Яном III Собеським здобуває перемогу над османським військом;
  • 1898 рік – у Києві відкривають Київський політехнічний інститут;
  • 1934 рік – утворюють політичний союз Латвії, Литви та Естонії (т. зв. Балтійська Антанта);
  • 1958 рік – у компанії Texas Instruments створюють першу мікросхему;
  • 1991 рік – у Києві демонтують монумент на честь Жовтневого перевороту на Майдані Незалежності;
  • 2008 рік – у Харкові відбувається перший в Україні концерт гурту «Queen», який відвідує близько 350 тис. глядачів.

Іменини

Цього дня День ангела святкують: Арсеній, Олексій, Павло, Федір, Яків, Данило.

