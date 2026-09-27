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Яке релігійне свято відзначається 28 вересня 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 28 вересня 2026: традиції та молитва
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Свята 28 вересня в церковному календарі – День пам'яті преподобного Харитона Сповідника та благовірного князя В'ячеслава Чеського

28 вересня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять двох святих – преподобного Харитона Сповідника, засновника перших палестинських лавр, та благовірного князя В'ячеслава Чеського, якого вбив рідний брат за відданість Христу. У народі цей день відомий як Харитонів день.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 28 вересня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

Преподобний Харитон Сповідник

Яке релігійне свято відзначається 28 вересня 2026: традиції та молитва фото 1

Преподобний Харитон жив у IV столітті в місті Іконій (нині Туреччина). Під час переслідувань за Діоклетіана він був схоплений і підданий тортурам, але витримав усі муки і не зрікся Христа. Після звільнення Харитон вирушив до Єрусалима на прощу, але в дорозі його захопили розбійники. За переказом, поки святий молився в печері, куди його кинули разом із скарбами, розбійники загинули від укусів змій. Харитон оселився в тій самій печері і заснував там першу пустельну обитель – Фаранську лавру. Пізніше він заснував ще кілька монастирів у Палестині. Церква дала йому ім'я Сповідник за мужність, виявлену під час гонінь.

Благовірний князь В'ячеслав Чеський (Вацлав)

Яке релігійне свято відзначається 28 вересня 2026: традиції та молитва фото 2

Святий В'ячеслав жив у X столітті і був одним із перших чеських правителів-християн. Він прославився справедливістю, турботою про бідних і будівництвом храмів. Ставши правителем Чехії, він прагнув поширювати христову віру серед свого народу. Однак його молодший брат Болеслав, підтриманий язичницьким угрупованням, вирішив захопити владу. В 935 році Болеслав запросив брата на бенкет і наказав слугам убити його. Перед смертю В'ячеслав встиг сказати братові: «Господь тебе прости». Церква канонізувала його як мученика за Христа і покровителя Чехії.

Молитви дня

До преподобного Харитона звертаються з молитвами про захист від спокус, терпіння у хворобах і духовну радість.

О, преподобний отче Харитоне, великий сповіднику Христовий та пустельножителю! Ти, що мужньо перетерпів муки за істинну віру і явив світові приклад святого життя, почуй молитву нашу. Моли Господа Бога, щоб визволив нас від спокус, гріховних падінь та усяких бід. Даруй нам терпіння у хворобах та скорботах, очисти серця наші від лукавства і наповни їх духовною радістю. Будь нашим путівником до спасіння.

Амінь.

До благовірного князя В'ячеслава моляться про мир для України, захист від ворогів та мудрість для правителів.

О, святий благовірний княже В'ячеславе, захиснику правди і теплий наш заступнику перед Богом! Ти, що поклав життя своє за віру Христову та ближніх своїх, зглянься на нас, грішних. Вимоли у Всемилостивого Господа мир для нашої землі, захист від ворогів видимих і невидимих та мудрість для правителів наших. Зміцни нас у вірі, навчи любові до бідних та знедолених.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день відомий як Харитонів день і вважався переломним моментом осені – зима починає заявляти про свої права. У давнину намагалися провести день удома, займаючись дрібними хатніми справами, бо вірили: на Харитона на вулиці гуляє негода, яка може накликати хвороби.

  • Сильний листопад – зима буде дуже холодною і затяжною.
  • Листя падає тильним боком догори – наступного року буде багатий урожай зернових.
  • Птахи летять високо – взимку буде багато снігу; летять низько – зима малосніжна.
  • Тепло цього дня – осінь буде довгою, перші морози прийдуть не скоро.
  • Дощ із грозою – зима буде теплою та без сильних морозів.
  • Вітер з півночі – суворе похолодання; з півдня – потепління.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 28 вересня не варто сваритися та лихословити – негатив повернеться вдвічі. Не радили починати нові великі справи. Не варто виносити сміття з хати – так можна «вимести» добробут. Не давали і не брали грошей у борг. 

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Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

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