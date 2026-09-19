Яке релігійне свято відзначається 20 вересня 2026: традиції та молитва

20 вересня в церковному календарі – День пам'яті князя Михаїла Чернігівського та великомученика Євстафія Плакиди

20 вересня Православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять двох українських святих – благовірного князя Михаїла Чернігівського та боярина Феодора, а також великомученика Євстафія Плакиди та його родини. У народі цей день відомий як Остап-вітряк.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 20 вересня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого великомученика Євстафія та його родини

Євстафій Плакида жив у I–II столітті і був видатним римським воєначальником. Під час полювання йому явився образ Христа між рогами оленя – і це стало його навертанням. Разом із дружиною Феопістією та синами Агапієм і Феопістом він прийняв хрещення.

Після цього родина пережила жорстокі випробування: вони втратили все майно, були розлучені, опинилися в рабстві. Але через роки, вже за іншого часу і за чудесних обставин, Євстафій і вся його родина возз'єдналися. Коли ж новий імператор наказав їм принести жертву язичницьким богам, вся родина відмовилася й прийняла страту – їх спалили в мідному бику. Церква шанує їх як взірець родинної вірності Богу та одне одному.

Благовірний князь Михаїл Чернігівський та Феодор

Благовірний князь Михаїл Чернігівський та його боярин Феодор прийняли мученицьку смерть у 1246 році. Після монгольського завоювання Русі, коли хан Батий вимагав від руських князів поклонитися язичницьким ідолам – вогню та сонцю, – Михайло рішуче відмовився. Він заявив, що як християнин може поклонитися лише Богу, і готовий радше прийняти смерть, ніж відступити від віри. Феодор підтримав свого князя і разом із ним прийняв страту в ставці хана.

Церква шанує Михаїла і Феодора як мучеників-сповідників – не лише за фізичні страждання, а й за незламність духу перед завойовниками. Їхня пам'ять особливо близька українцям, які сьогодні також протистоять ворожій навалі.

Молитви дня

Тропар мученикам Михаїлу та Феодору:

Життя ваше мученицьки закінчивши, сповідниками Православ'я ви явилися, очистивши себе від ідольських поклонінь відмовою скоритися хану. Тому, святий княже Михаїле та преславний Феодоре, моліть Христа Бога за душі наші.

Коротка молитва до святого Євстафія за родину:

Святий великомученику Євстафію! Ти разом із вірною дружиною своєю Феопістією та дітьми пройшов через страшні випробування, але зберіг віру та любов. Моли Бога за мою родину, захисти її від чвар, хвороб і бід, подаруй нам мир, злагоду та міцне здоров'я. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день отримав назву Остап-вітряк – вважалося, що вітер цього дня має особливу цілющу силу. Господині виносили на подвір'я постільну білизну, ковдри й одяг, щоб вітер «видув» хвороби та нещастя. День вважався сприятливим для прибирання оселі та миття вікон.

Якщо багато павутиння в повітрі – осінь буде теплою.

Шишки на ялинах ростуть низько – зима буде холодною.

Дощ цього дня – весна буде дощовою.

На вулиці тепло – заморозків найближчим часом не буде.

Сильний вітер 20 вересня – зима буде вітряною і сніжною.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 20 вересня суворо заборонено сваритися і лихословити – особливо в родині. Голосний сміх та надмірні веселощі вважалися недоречними в день пам'яті мучеників. Не варто позичати гроші та рахувати дрібні монети – це може накликати тривалі фінансові труднощі. Не можна повертати порожній посуд чи сумки – покладіть туди бодай щось символічне. Не можна відмовляти тим, хто просить допомоги.