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Яке релігійне свято відзначається 8 вересня 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 8 вересня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 8 вересня в церковному календарі – Різдво Пресвятої Богородиці, Друга Пречиста

8 вересня православна церква України за новоюліанським календарем відзначає одне з дванадцяти найбільших свят церковного року – Різдво Пресвятої Богородиці. В народі його називають Другою Пречистою. Свято присвячене народженню Діви Марії у праведних батьків Йоакима та Анни, які вимолили в Бога цю дитину.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 8 вересня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

Різдво Пресвятої Богородиці

Яке релігійне свято відзначається 8 вересня 2026: традиції та молитва фото 1

Різдво Пресвятої Богородиці – одне з найдавніших і найшанованіших свят у православному календарі. Воно вшановує народження Діви Марії, яка стала Матір'ю Господа Ісуса Христа і тим самим – безпосередньою учасницею тайни спасіння людства.

Батьки Марії – праведні Йоаким та Анна – були глибоко вірними людьми, але довгий час не мали дітей. Це вважалося великим ганьбою, і Йоакима навіть не допустили до храму з жертвою, бо думали, що бездітність є Божою карою. Тоді Йоаким пішов у пустелю і молився там із постом. Анна теж молилася вдома, обіцяючи присвятити дитину Богові. За їхню нездоланну віру і терпіння Господь послав їм ангела, який сповістив: у них народиться дочка, благословенна серед усіх жінок. Народження Марії стало даром і чудом, початком шляху до Різдва Христового.

Свято відзначається урочистими богослужіннями. Священники служать у блакитних шатах – богородичному кольорі. Після Першої Пречистої (Успіння) і перед Третьою Пречистою (Покрови) це свято завершує марійний цикл серпня–вересня.

Традиції свята

8 вересня обов'язково відвідують храм і моляться Богородиці про здоров'я дітей, заступництво та сімейний добробут. Вдома збирають святковий обід або вечерю в колі родини. Вважається, що цього дня особливо сильними є молитви матерів за дітей, а жінок – за благополуччя в оселі. Доброю справою є допомога нужденним та милостиня.

Молитви дня

О, Пресвята і Богом обрана Діво, Мати Господа нашого Ісуса Христа, Царице неба і землі! З покірністю і любов'ю припадаємо до Тебе в день Твого преславного Різдва.

Ти – наше уповання і захист. Вислухай молитви наші, що підносимо до Тебе у цей святковий день. Благослови наші родини, пошли мир і злагоду в наші оселі. Захисти нас від усякого зла, хвороб та напастей. Огорни Своїм святим омофором нашу землю, подаруй спокій та сповнення надій кожному, хто звертається до Тебе. Будь нам Заступницею у хвилини смутку і Провідницею до життя вічного.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі Різдво Богородиці – «Осіння Пречиста» або «Друга Пречиста» – вважалося межею між літом і осінню. Цей день знаменував завершення збору врожаю та початок підготовки до зими.

  • Ясна погода на Богородицю – осінь буде теплою.
  • Дощ – чекайте затяжної дощової осені.
  • Туман вранці – незабаром прийдуть холода.
  • Журавлі відлітають до свята – зима буде ранньою.
  • Багато ягід на горобині – зима буде суворою.

Що не можна робити

За народними звичаями, 8 вересня не можна лаятися, лихословити та сваритися. Забороняється займатися важкою хатньою роботою. Не можна відмовляти в милостині чи допомозі нужденним. Вважалося гріхом проводити цей день у конфліктах і суперечках.

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Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

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