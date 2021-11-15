У Дніпрі поліцейська вимагала у підлітка хабар (фото)

Поліцейську затримали під час отримання грошей

Хлопець вкрав цигарки у магазині

У Дніпрі працівниця ювенальної поліції вимагала 6 тисяч гривень від підлітка, який вкрав цигарки в магазині. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, у жовтні 2021 року інспекторка сектору ювенальної превенції одного з районних управлінь поліції вимагала 6 тисяч гривень від 17-річного хлопця за непритягнення його до відповідальності за крадіжку цигарок в одному з магазинів міста.

Її затримали під час одержання грошей.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 КК України.

Досудове розслідування у справі здійснюють слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Полтаві.

Раніше повідомлялося, що у Черкасах затримали чиновника на хабарі в $40 тисяч

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