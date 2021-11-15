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    У Дніпрі поліцейська вимагала у підлітка хабар (фото)

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    Поліцейську затримали під час отримання грошей - У Дніпрі поліцейська вимагала у підлітка хабар (фото)
    Поліцейську затримали під час отримання грошей
    фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

    Хлопець вкрав цигарки у магазині

    У Дніпрі працівниця ювенальної поліції вимагала 6 тисяч гривень від підлітка, який вкрав цигарки в магазині. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

    За даними слідства, у жовтні 2021 року інспекторка сектору ювенальної превенції одного з районних управлінь поліції вимагала 6 тисяч гривень від 17-річного хлопця за непритягнення його до відповідальності за крадіжку цигарок в одному з магазинів міста.

    Її затримали під час одержання грошей.

    Зараз вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 КК України.

    Досудове розслідування у справі здійснюють слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Полтаві.

    Раніше повідомлялося, що у Черкасах затримали чиновника на хабарі в $40 тисяч

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    Теги: прокуратура хабар Дніпро чиновник розслідування
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    У Дніпрі поліцейська вимагала у підлітка хабар (фото)