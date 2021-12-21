Поліцейські отримали подарунок від французів (фото)

Національна поліція отримала два нові французькі гелікоптери

Сьогодні до Києва прибули два гелікоптери Н-145(D3) компанії Airbus Helicopters. Ними укомплектують авіаційні підрозділи Національної поліції України, повідомляє відомство.

В арсеналі Нацполіції вже є гелікоптери типу Н-145. Сьогодні ж до столиці прибули нові машини – Н-145(D3). Вони мають вже п’ять лопатей, покращену електроніку, витримують більші навантаження та мають покращену стабілізацію повітряного судна.

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