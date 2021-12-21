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    Поліцейські отримали подарунок від французів (фото)

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    Н-145(D3) Airbus Helicopters - Поліцейські отримали подарунок від французів (фото)
    Н-145(D3) Airbus Helicopters
    фото: facebook.com/UA.National.Police

    Національна поліція отримала два нові французькі гелікоптери

    Сьогодні до Києва прибули два гелікоптери Н-145(D3) компанії Airbus Helicopters. Ними укомплектують авіаційні підрозділи Національної поліції України, повідомляє відомство.

    В арсеналі Нацполіції вже є гелікоптери типу Н-145. Сьогодні ж до столиці прибули нові машини – Н-145(D3). Вони мають вже п’ять лопатей, покращену електроніку, витримують більші навантаження та мають покращену стабілізацію повітряного судна.

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    Поліцейські отримали подарунок від французів (фото)
    Поліцейські отримали подарунок від французів (фото)
    Поліцейські отримали подарунок від французів (фото)
    Поліцейські отримали подарунок від французів (фото)
    Поліцейські отримали подарунок від французів (фото)
    фото: facebook.com/UA.National.Police

    Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці затримали блогера, який відзначився тим, що плюнув в обличчя патрульному у Харкові.

    У Куп'янську Харківської області чоловік під час сімейної сварки накинувся з тесаком на поліцейських, які приїхали на виклик.

    27-річний мешканець одного зі сіл Самбірського району напав на поліцейських, завдав одному з них удару кулаком в обличчя та намагався заволодіти його табельною зброєю.

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    Теги: Національна поліція України гелікоптер поліція
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    Поліцейські отримали подарунок від французів (фото)