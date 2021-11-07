Помер бодібілдер-рекордсмен «Містер Олімпія-2018»

Шон Роден пішов з життя у 46 років

Шон Роден здобув титул у віці 43 років та 5 місяців і став найстарішим володарем титулу

Американський бодібілдер, «Містер Олімпія-2018» Шон Роден помер у 46 років. Про це повідомляє Daily Star. Причиною смерті культуриста став серцевий напад.

Три року тому Роден став чемпіоном світу. Тоді йому було 43 роки і 5 місяців і Шон став найстарішим володарем титулу «Містер Олімпія».

Роден народився 2 квітня 1975 року на Ямайці, і в 15 років емігрував до США. Займався американським футболом, пізніше захопився бодібілдінгом. На тлі кількох травм та смерті батька у Родена почав випивати і на певний час закинув спортивну кар'єру. Повернувся до активних занять 2010-го і за вісім років став чемпіоном світу.

До перемоги він шість разів брав участь у конкурсі «Містер Олімпія» – одного разу був другим призером і тричі – третім.

«Містер Олімпія» – найпрестижніше міжнародне змагання з культуризму, яке проводиться під егідою Міжнародної федерації бодібілдингу.