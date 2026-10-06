Зеленський зустрівся з міністром Ізраїлю, який ледве не потрапив під удар РФ

Зеєв Елькін їхав до України через пункт пропуску Паланка – Маяки – Удобне, незадовго до удару

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з додатковим міністром фінансів Ізраїлю Зеєвом Елькіним, який напередодні ледь не потрапив під російський удар на кордоні Молдови та України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента.

Елькін прибув до України з офіційним візитом. Перед цим він прямував через пункт пропуску Паланка – Маяки – Удобне. Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, снаряд упав біля молдовського пункту пропуску приблизно за кілька хвилин до того, як через нього мав проїхати ізраїльський міністр.

За даними ізраїльських ЗМІ, Елькін перебував неподалік від пункту пропуску, коли стався інцидент. Сам він не постраждав і продовжив свій візит до України.

Попри інцидент на кордоні, Елькін продовжив свій візит до України. 5 жовтня він зустрівся з представниками єврейських громад України у культурному центрі «Натів». Разом із ним у заході взяли участь новий посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт та голова організації «Натів» Алон Шохам.

6 жовтня Елькін зустрівся із Зеленським. Президент повідомив, що ізраїльський представник перебуває в Україні разом із делегацією з нагоди роковин трагедії Бабиного Яру.

Зеленський зазначив, що попри жахливу трагедію важливо, що ізраїльська делегація знайшла можливість приїхати саме в пам'ятні дні.

Під час зустрічі сторони також обговорили безпекову ситуацію. Президент наголосив, що Росія використовує технології для виробництва реактивних «шахедів», які, за його словами, свого часу передав Іран. Зеленський зазначив, що фактично такою ж зброєю Іран завдавав ударів по Ізраїлю.

«Ми обговорили ці та інші загрози, ситуацію на Близькому Сході загалом. Сильні відносини між Україною та Ізраїлем точно могли б додати спільної безпеки», – сказав президент.

Варто нагадати, що Ізраїльський міністр Зеєв Елькін ледь не потрапив під російський удар під час поїздки до України. Снаряд упав біля пункту пропуску Паланка – Маяки – Удобне на кордоні Молдови та України приблизно за кілька хвилин до того, як через нього проїхав Елькін.