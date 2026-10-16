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Зеленський назвав ЄС необхідну суму, яка потрібна Україні, щоб вистояти у війні

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський назвав ЄС необхідну суму, яка потрібна Україні, щоб вистояти у війні
Україна потребує ресурсів для зміцнення власної оборони та забезпечення ЗСУ
фото: скриншот з відео

Президент попросив європейських лідерів надати щонайменше €70 млрд додаткової підтримки у 2027 році та пояснив, як нестача коштів стримує виробництво українських дронів

Наступного року війна коштуватиме Україні €155 млрд, а для забезпечення оборони, виробництва зброї та стійкості держави необхідно щонайменше ще €70 млрд від європейських партнерів. Із таким закликом президент Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Європейської ради, пише «Главком».

«Це реалістична сума. І я прошу вас знайти цю підтримку. Вона допоможе нам стримувати Росію», – наголосив глава держави.

За словами президента, українські військові зупиняють більшість російських штурмів завдяки безпілотникам. Дрони також дають змогу перерізати шляхи постачання російської армії та завдавати ударів, які послаблюють економіку РФ. Водночас Україна могла б значно збільшити виробництво безпілотників, якби мала для цього достатньо фінансування.

«Зараз ми могли б подвоїти чи потроїти виробництво дронів – залежно від типу. Але нам просто не вистачає на це грошей. Це правда», – заявив Зеленський.

Президент запропонував європейським партнерам оцінити потенційний ефект від такого збільшення виробництва. За його словами, додаткові ресурси дали б Україні змогу у два-три рази посилити тиск на Росію порівняно з нинішнім рівнем.

Окрім фінансової допомоги, Зеленський наголосив на необхідності зберігати єдність Європи та США й посилювати економічний тиск на Кремль.

Президент застеріг, що послаблення санкцій може дозволити Росії знову отримувати додаткові кошти для фінансування війни. Зокрема, він розкритикував так звану «дизельну угоду», яка, за його словами, сприятиме надходженню грошей до російського бюджету.

Зеленський також закликав ЄС ухвалити сильний 22-й пакет санкцій і запровадити обмеження проти компаній та осіб, причетних до виробництва російських балістичних ракет, сучасних систем зв’язку й дронів, а також тих, хто підтримує роботу фінансової системи РФ.

Глава держави наголосив, що фінансова підтримка та санкційний тиск мають доповнювати одне одного: Україна потребує ресурсів для зміцнення власної оборони, тоді як Росія має втрачати можливості фінансувати продовження війни.

Президент України Володимир Зеленський після саміту Європейського Союзу в Брюсселі провів брифінг, під час якого прокоментував оборонну допомогу партнерів, ситуацію з постачанням ракет для систем Patriot, обмеження роботи Starlink та перспективи використання заморожених російських активів.

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Теги: Володимир Зеленський гроші Європа війна економіка

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