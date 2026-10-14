SpaceX запровадила обмеження Starlink для ЗСУ – Флеш

Термінали StarShield під час руху обмежили до 100 миль на годину, а українські військові не отримали попередження про зміни

Компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Це призвело до зриву низки військових місій, а Сили оборони України заздалегідь не попередили про зміни. Про це повідомив фахівець із радіотехнологій та радник президента Сергій Флеш Бескрестнов, пише «Главком».

За його словами, обмеження почало діяти в ніч на 14 жовтня та наразі стосується військового пакета послуг StarShield. Максимальну швидкість руху терміналів встановили на рівні 100 миль на годину, що становить приблизно 161 км/год.

«Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій», – зазначив Флеш.

Фахівець вважає, що запровадження обмежень навряд чи було випадковим і може бути пов’язане з поточною політичною ситуацією. Водночас він не навів доказів, які б підтверджували причини такого рішення SpaceX.

Starlink використовують українські військові для забезпечення зв’язку та передавання даних. Обмеження роботи терміналів під час руху може впливати на виконання завдань, для яких потрібне стабільне супутникове з’єднання в дорозі.

Варто нагадати, що у Болгарії стався підпал 11 антен для зв’язку із супутниковою мережею Starlink на секретному об’єкті поблизу Софії. За словами співголови партії «Так, Болгарія» Івайла Мирчева, до інциденту причетні двоє чоловіків у масках.