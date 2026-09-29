Росія рекордно збільшить військові витрати в бюджеті на 2027 рік

Із початку повномасштабного вторгнення до середини 2026 року РФ витратила на війну 57 трлн рублів

Уряд РФ закладає в проєкт бюджету на 2027 рік рекордне зростання оборонних видатків до 17,1 трлн рублів, що на 32% перевищує показники 2026 року та становить 35% від усіх витрат федеральної казни. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

За даними Reuters, разом із фінансуванням спецслужб, МВС та Росгвардії силовий блок сукупно отримає 21,4 трлн рублів, або майже 44% бюджету. На утримання армії та війну витрачатимуть приблизно 1,42 трлн рублів на місяць або майже 2 млрд рублів щогодини, при цьому високий рівень милитаризації планується зберегти як мінімум до 2029 року.

Аби покрити масштабні воєнні видатки та дефіцит, російська влада запроваджує «податок на надприбуток» для гірничо-металургійних і золотовидобувних компаній, підвищує до 22% максимальну ставку ПДФО на пасивні доходи й запроваджує 22% ПДВ на покупки в іноземних інтернет-магазинах, а також планує рекордні залучення боргів на суму 7,7 трлн рублів.

За оцінками економістів, із початку повномасштабного вторгнення до середини 2026 року РФ вже витратила на війну 57 трлн рублів, а за підсумками наступного року ця сума може зрости до $876 млрд, що перевищить обсяг усіх золотовалютних резервів Центробанку РФ.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін учетверте від початку 2026 року збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ. Кількість військовослужбовців зросла ще на 15,5 тис. осіб.

Згідно з указом, штатна чисельність російських Збройних сил становитиме 2 441 630 осіб. Із них 1 550 500 – військовослужбовці.

Ще один указ Путін підписав 12 червня. Тоді штатну чисельність Збройних сил Росії встановили на рівні 2 399 130 осіб, серед яких 1,51 млн військовослужбовців.

До слова, Путін може відкладати масштабну примусову мобілізацію в Росії, поки Кремль оцінює, чи допоможе посилення далекобійних ударів досягти поставлених цілей у війні проти України. Водночас потреба російської армії у поповненні через значні втрати на фронті може підштовхнути його до мобілізації вже цієї осені.